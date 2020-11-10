輻射筆記本「將持續1500年」…居禮夫人手稿　放120年仍有放射性

▲居禮夫人120前使用的筆記本。（圖／翻攝自Twitter／@NobelPrize）



記者王致凱／綜合報導

波蘭裔女科學家居禮夫人（瑪麗亞•居禮，Marie Curie）是人類放射性研究的先驅者，也是唯一一位兩次獲得諾貝爾獎的女性。諾貝爾獎官方近日在推特上分享瑪麗亞•居禮在1899年至1902年所使用的筆記本，指出這本筆記本至今仍有放射性，並且還要1500年才能消除。

諾貝爾獎官方推特8日發文說，瑪麗亞•居禮因為在長年的研究工作中暴露於放射線之中，於1934年7月4因再生不良性貧血症而去世。時至今日，她生前所使用的這本實驗室筆記仍具有放射性，且放射性還會持續1500年之久。

瑪麗亞•居禮出身在俄羅斯帝國統治下的波蘭華沙，24歲時前往法國巴黎求學並取得學位，之後留在巴黎從事科學研究。瑪麗亞•居禮36歲時因研究游離輻射現象，與丈夫皮耶•居禮（Pierre Curie）和法國物理學家貝克勒（Henri Becquerel）共同獲得諾貝爾物理學獎。

1911年，瑞典皇家科學院決定第二次授予瑪麗亞•居禮出諾貝爾獎，但這次是諾貝爾化學獎，以表彰她「發現了鐳和釙元素，提純鐳並研究了這種引人注目的元素的性質及其化合物」。這也讓瑪麗亞•居禮成為第一位兩次諾貝爾獎得主和至今唯一一位女性，也是唯一一位獲得兩種不同諾貝爾獎項的女性。

不過，由於早年科學界還不清楚游離輻射對人體的危險性，瑪麗亞•居禮在研究過程中長期暴露於輻射之中，甚至曾隨手將裝有放射性物質的試管放進衣服口袋，導致她晚年罹患多種疾病，最終於1934年因再生不良性貧血症去世，終年66歲。

1995年，法國為了表彰皮耶•居禮和瑪麗亞•居禮的科學成就，將居禮夫婦的遺體移葬入巴黎先賢祠，也讓瑪麗亞•居禮成為首位憑藉自身成就而安葬在先賢祠的女性。

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