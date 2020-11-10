快訊／時代力量緊急公告：陳椒華接任黨主席

記者徐政璿／台北報導

時代力量10日下午公告，經全體決策委員出席討論決議，推舉立委陳椒華接任黨主席，黨內會儘速完成黨主席交接事宜，新任主席正式上任時間將再另行公告。

▲時代力量立委陳椒華質詢。（圖／記者林敬旻攝）

前時代力量黨主席徐永明遭指捲入SOGO經營權之爭，時代力量於今年8月29日召開決策會議，由決策委員推選出前時代力量副秘書長高鈺婷擔任黨主席，任期將至明年2月28日。不過，高鈺婷3日晚間無預警發出聲明，向時代力量第二屆決策委員辭去黨主席職務。

陳椒華是時代力量創黨以來，第3任期內第4位黨主席，前3任為邱顯智、徐永明、高鈺婷等3個黨主席。高鈺婷上任2個月，就在月初無預警請辭，成為歷任最短命的黨主席。當時高鈺婷坦言，因臨危受命，被推選黨主席一職，「非常清楚這股推動時力變動的力量，是來自時代力量的黨內制度亟需改革，並且必須儘快上緊發條」。

高鈺婷提及，非常清楚對於仍堅持在各崗位努力的公職同志而言，面對黨內制度紊亂的過渡時期，是無暇推動黨內制度明確化的，因此，她接任黨主席所設定的目標，就是扮演好一個過渡時期的任務型黨主席，而她擔任黨主席2個月的時間不長，但已完成階段性任務，並沒有連任黨主席的意願，與其拖到明年，不如趁現在隊伍已上軌道的同時，重新推選出可以銜接2022年選舉布局的新任黨主席，帶領大家繼續一起努力。