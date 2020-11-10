藍寶堅尼硬闖淹水路段！水花淹沒擋風玻璃...秒變「黃色潛水艇」

記者王佩翊／綜合報導

美國南佛羅里達州近日受到熱帶風暴「伊塔」影響下起猛烈暴雨，各地紛紛出現淹水災情，然而卻有網友拍到一輛鮮黃色的藍寶堅尼，在經過淹水區間時，竟試圖闖過。然而當時水深幾乎就快要超過這台低底盤的超跑，所幸最後該輛藍寶堅尼順利跨越淹水路段。而畫面流出後，網友也紛紛笑稱，駕駛完美詮釋了披頭四的名曲「黃色潛水艇（Yellow Submarine）」。

▲網友戲稱，這輛藍寶堅尼變成潛水艇了。（圖／推特@WFOJoe）



推特網友@WFOJoe上傳了一則影片並發文寫道，「這是藍寶堅尼還是潛水艇？」只見該段影片中，有一輛鮮黃色的低底盤藍寶堅尼正好經過淹水路段，怎知駕駛在面對積水已深的馬路時，竟沒有繞道之意，甚至還直直地衝了過去。而積水更是差一點就吞噬了這輛超跑，幾乎快要滅頂，水花直接擋住了整塊擋風玻璃，所幸最後這輛超跑仍順利駛離該路段。

這段影片原本是在電視台WSVN的氣象新聞中出現，隨後才被佛羅里達電台員工擷取下來傳到推特，影片也馬上引發熱議，吸引上千人轉發分享。有網友笑稱，駕駛是在拍新一季的007電影。另外，也有眼尖網友發現，這輛鮮黃色的藍寶堅尼正是「Huracan Spyder」車款。

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