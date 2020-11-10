惹到虎頭蜂！怪手司機慘遭「追殺」慘死...屍體留千針孔

▲怪手司機被螫了1000多針，死狀相當悽慘。（示意圖／unsplash）

圖文／CTWANT

馬來西亞近日發生一起駭人命案。一名63歲怪手司機在野外工作時，不小心誤觸蜂窩，結果遭到一大群虎頭蜂攻擊，最後被「螫死」，緊急送醫仍無力回天，死狀相當悽慘。

據《中國報》報導，這名怪手司機名叫彭國勝，年約63歲，生前居住在馬口太子城花園租屋處，擔任怪手司機已有30年資歷。7日下午2時他從家中前往40公里外郊區的水果園進行挖溝工作，豈料在操作怪手時不小心誤觸蜂窩，結果下一秒就被逾千隻的虎頭蜂攻擊。他趕緊致電經理求救，對方抵達後趕緊載他至莫雅山醫院。

根據負責人的說法，彭國勝遭群峰圍攻後，當場昏倒在地，隨後就被送往附近醫院搶救，可以到院前就已經宣告不治，事後觀察彭國勝的遺體可見，他不僅全身被虎頭蜂螫傷，頭部傷勢相當嚴重，臉也因此浮腫起來呈現淡紫色的狀態。

據了解，彭國勝的妻子目前在澳洲工作、兒子則是在新加坡上班，他的遺體預計在今（10日）進行火化，只有26歲女兒能夠送他最後一程。

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