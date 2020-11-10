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首開箱！iPhone 12 Pro Max「夜拍實測」超驚人　全黑也能照

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▲▼ 。（圖／翻攝自Tim哥粉絲團）

▲iPhone 12 Pro Max的螢幕效果更加鮮豔。（圖／翻攝自《3c有意思tim哥》）

記者林妤柔／綜合報導

蘋果iPhone 12 Pro Max、Mini本週五開賣，3C達人Tim哥特地提前在《3c有意思tim哥》開箱實測iPhone 12 Pro Max的照相功能，發現防手震跟夜拍模式效果非常驚人。

Tim哥跟Tim嫂開箱金色Pro Max，背後是霧面質感玻璃，內裝USB-C to Lightning，側邊有靜音鍵、音量調整鍵及Sim卡槽。測重量發現，iPhone XS Max 212克、iPhone 12 Pro Max 227克，Pro Max握起來對女生來講比較大。

▲▼ 。（圖／翻攝自Tim哥粉絲團）

▲在全暗的地方照起來也相當清晰。（圖／翻攝自《3c有意思tim哥》）

以畫面來看，iPhone 12 Pro Max跟iPhone 11 Pro比起來，較有色澤鮮豔度，且面板是四倍防摔，大小很方便追劇，適合喜歡攝影的人。Tim哥表示，iPhone 12 Pro Max也是A14仿生晶片，但相機鏡頭有升級，夜拍時低光源可以提高87%，還有添加和單眼相機相近的防手震技術。

實測後發現，iPhone 12 Pro Max的防手震效果極佳，連開車的轉彎也很穩，適合影音工作者、創作者、喜歡攝影的用戶。而夜拍模式的快速對焦相當精準，夜拍時從手機畫面看起來也亮，照片五官也更加立體，相當驚人。

▲▼ 。（圖／翻攝自Tim哥粉絲團）

▲▼超廣角夜拍跟一般夜拍效果都相當好。（圖／翻攝自《3c有意思tim哥》）

▲▼ 。（圖／翻攝自Tim哥粉絲團）

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