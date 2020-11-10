冬山改制百年慶！國王號蒸汽火車首航宜蘭...300名額8分鐘搶光光

▲12/26冬山鄉改制百年慶，國王號蒸汽火車DT668將首航宜蘭來加持。（圖／擷取自《冬山鄉長林峻輔臉書》）

記者游芳男／宜蘭報導

12／26（六）冬山鄉公所將舉辦設治百年慶祝活動，也舉辦從頭城搭乘國王號蒸汽火車DT668到冬山參加活動的報名，這項來回套票888元的搭車300名額，在11日下午1時開放後，8分鐘就秒殺。

冬山鄉公所表示，12/26冬山鄉改制百年慶活動，是有新舊傳承、承先啟後意義，更象徵冬山未來「蒸蒸日上」，也象徵過去交棒給未來，亮點計畫啟用後新冬山的啟航。

12／26，國王號蒸汽火車（DT668）更首度來到宜蘭參加改制百年慶活動，國王號蒸汽火車在當天上午8時40分，D從頭城發車，行經礁溪、宜蘭、羅東，10時28分駛抵冬山，下午1時35分蘇澳新站發車折返北上，4時23分抵達終點頭城。

而來回套票888元搭乘國王號蒸汽火車（DT668），到冬山參加活動的報名，，在11日下午1時開放後，8分鐘就秒殺，顯見民眾參興的熱度。

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