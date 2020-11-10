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新冠患者每5人就有1個「精神疾病」　牛津大學研究：機率高達2倍

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▲生病，受傷，意外，住院，車禍，骨折，體檢，健康。（圖／pakutaso）

▲牛津大學最新研究顯示，有將近2成的新冠肺炎患者在確診3個月內，被診斷出罹患精神疾病。（圖／pakutaso）

記者張寧倢／綜合報導

英國牛津大學一項新研究顯示，在6.2萬名感染新冠肺炎的患者中，有將近2成的人在確診為陽性的3個月內，又被診斷出罹患精神疾病，機率是其他疾病的2倍。研究者表示，這歸因於幾個因素，包含直接神經或病毒的生物效應、治療使用的藥物反應、對疫情的憂慮等。

根據CNN報導，牛津大學研究人員查看了1月20日至8月1日間美國6900萬人的醫療紀錄，其中包含6.2萬名新冠肺炎患者，與其他像是流感、呼吸道感染、皮膚感染、大骨折以及腎膽結石患者。結果顯示有18%的新冠確診者在得知檢測呈陽性後的3個月內，被診斷出罹患精神方面疾病，機率約為其他疾病患者的2倍之多。

報告稱，在收到陽性診斷後的14~90天內，有5.8%的確診者首次罹患精神疾病，比起對照組的2.5%~3.4%，機率約增加了1倍。研究者之一的哈里森（Paul Harrison）表示，這可以歸因於直接神經或病毒的生物效應、治療使用的藥物、感染後引起擔心與焦慮，甚至擴大到對於整個世界疫情的憂慮，但也有可能是醫療紀錄沒有充份捕捉到社會經濟與行為方面的因素，「我們在解釋與分析問題時必須十分謹慎。」

報導指出，英國巴斯大學（University of Bath）臨床心理學專家丹尼斯（Jo Daniels）認為，這項研究具有局限性，因為隨訪期只有90天，缺乏長期數據，無法確認當這些威脅生命的疾病消失時患者的痛苦是否會持續。倫敦國王學院（King's College London）精神病學專家懷克斯（Dame Til Wykes）也表示，從以往流行病的經驗可知，倖存者通常會出現心理健康問題，此研究結果並不出人意料。

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