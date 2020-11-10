立陶宛新執政聯盟：支持「為自由而奮鬥」的台灣人民

▲立陶宛新執政聯盟9日商定，即將上任的政府必須支持「為自由而奮鬥」的台灣人民。（圖／翻攝自Tėvynės sąjunga臉書粉絲專頁）



文／中央社

立陶宛新執政聯盟今天商定，即將上任的政府必須支持「為自由而奮鬥」的台灣人民，這可能損及立陶宛與主要機場潛在投資方中國的關係。

由祖國聯盟（Homeland Union）、自由運動（Liberal Movement）和自由聯盟（Freedom parties）3黨領導人簽署的這項執政聯盟協定，要求新任政府執行「以價值觀念為依據的外交政策」。這3黨在10月25日大選中，總計拿下了國會141席中的74個席次。

執政聯盟說：「我們將積極反對人權和民主自由所遭受的一切侵犯，我們將捍衛世界各地為自由而奮鬥的人，從白俄羅斯到台灣。」

中國駐立陶宛大使館表示，中國政府願意「在相互尊重主權和領土完整以及互不干涉內政的基礎上」，與立陶宛政府合作。

可能出任立陶宛新任總理的席莫尼特（Ingrida Simonyte）在記者會中說，新任政府「不僅會注意我國邊界附近發生的事，也會注意全球事務」。

即將卸任的立陶宛政府對中國有關台灣的「一中」政策並無異議，但5月間仍遭中國抗議，因為當時立陶宛政府表示，在疫情肆虐下，台灣應獲准以觀察員身分列席世界衛生大會（WHA）。

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