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川普拒移交政權、疫情肆虐毀經濟　盤點拜登當選後的「6大挑戰」

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▲▼拜登。（圖／路透）

▲儘管拜登已贏得美選勝利，但他在上任後將面對跟多的問題。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

幾經苦戰後，拜登終於打開了通往白宮的道路，不過仍有不少挑戰還在前方等待著他。當選總統後，拜登將接手的是一個仍在與新冠病毒搏鬥、政治不穩定、經濟動盪、種族不平等、氣候變化日益加劇的國家。綜合《今日美國》與《德國之聲》報導，拜登在上任後立刻就會面對以下問題：

▲▼2020美國總統大選,川普。美國總統川普4日在白宮發表演說，對自己前期的選情樂觀。（圖／路透）

▲川普不願接受敗選，仍寄望競選訴訟能為他反轉選舉結果。（圖／路透）

競選訴訟

川普的競選團隊已在賓州、亞利桑那州、喬治亞州和密西根州就選舉結果提出訴訟，希望能借助司法的力量翻轉結果。川普的私人律師、前紐約市長朱利安尼（Rudy Giuliani）8日表示，他們將在本週提出多達10宗可能改變選舉進程的訴訟，而川普甚至希望最高法院能介入選舉訴訟。

最高法院是否會就這些選舉訴訟做出判決，將對各州法院產生影響。不過，法律專家容克（Kirk Junker）在接受德國之聲採訪時表示，由於各州必須在12月8日前解決選舉爭議，因此剩下的時間已經不多了。

▲▼白宮前掛著「禁止入內」的標示。（圖／路透）

▲白宮在美選後數日掛起了「禁止入內」的標示，是否在暗示著川普不願將權利與白宮移交給拜登呢？（圖／路透）

權利移交

1963年的《總統過渡法》規定了下屆政府逐步接管權力的過程。在該法案下，當美國總務管理局（GSA）確定候選人獲得「絕對勝利」時，該名候選人將成為「當選總統」。

照理說，拜登政府在未來數週內將與川普政府交接，並熟悉各政府機關的現況，不過川普至今仍不肯承認敗選，讓權力移交困難重重。過去，現任總統通常會在就職日前幾個月就著手處理交接事宜，但目前不願下台的川普將以什麼方式進行交接仍未可知。

參院席次

喬治亞州將在2021年1月5日舉行2個參議員席次的決選，而這2場關鍵的選戰結果將直接決定共和黨是否能繼續保有目前在參議院中的多數席次。如果共和黨順利掌控參院，那拜登在任期內的政策推動勢必會面臨不少困難。

在下一屆的國會中，共和黨握有參院的48個席次，而民主黨則掌控46個席次，另2個席次則由與民主黨結盟的無黨籍參議員勝出。目前北卡羅來納州與阿拉斯加州的2個參議員選戰結果未出。

▲▼拜登。（圖／路透）

▲拜登曾表示，他在上任後將強制全國民眾佩戴口罩。（圖／路透）

新冠疫情

約翰霍普金斯大學全球統計資料顯示，美國目前的新冠確診病例已破千萬。在整個競選過程中，拜登不斷強調，他將採取嚴格的防疫措施來抵禦新冠疫情的衝擊。他曾提及，在當選總統後將強制全國人民佩戴口罩，並啟動擴大病毒檢測的全國計畫；一旦新冠病毒的疫苗被證實可用的話，他也將免費提供給全國人民使用。

目前專家證實，今年底前FDA有可能會批准至少一種疫苗上市，但如果要為全美國的3億多人口都接種疫苗，可能還需要數個月的時間，更不用說疫苗必須同時生產給全球70億人口了。因此在疫苗面世前，疫情仍會是美國的首要問題，而拜登作為總統必須確切落實他的計畫。

▲▼美金。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲美國經濟在疫情的衝擊下大受打擊，上任後該如何重振經濟將是拜登的一大難題。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

經濟衝擊

在面對疫情大流行挑戰的同時，拜登同時還需要處理疫情所帶來的經濟衝擊。在上個月的公開演說中，他曾就新冠肺炎疫情應對指出，如果他當選總統，他將給國會一個月的時間，讓國會制定一份議案，其中包括為對抗病毒的公共衛生和經濟方面提供資金。

之前，拜登並未具體說明他的經濟刺激計畫，但他曾表示，「我們應該提供資金，這樣商人們才能維持他們的企業運轉。」國會早前曾通過一項經濟紓困案，其中包括向美國勞工發放1200美元紓困金，但國會在過去幾個月裡一直未能通過新一輪立法。

▲▼龍捲風。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲美國近年來因為氣候變遷而天災不斷。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

氣候問題

在過去的幾個月裡，颶風多次襲擊美國，而在西岸不斷延燒的野火也已經摧毀了當地數千英里的土地。拜登上週曾許諾，在他就任總統的第一天就會帶領美國重新加入巴黎氣候協議，不過這可能並不是所有人都樂見的事。

目前，大部分的年輕選民都傾向於讓拜登支持奧凱西奧-科爾特斯（Alexandria Ocasio-Cortez）眾議員的綠色新政，不過拜登似乎並不願意支持綠色新政，因為他已經發佈了自己的計畫，目標是實現「100%的清潔能源經濟，並在2050年前達到淨零排放」。

民主黨司法部長兼進步人士沙希德（Waleed Shahid）表示，他們希望拜登可以通過經濟刺激計畫，為解決種族主義和氣候變化問題提供資金。

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