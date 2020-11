川普拒移交政權、疫情肆虐毀經濟　盤點拜登當選後的「6大挑戰」

▲儘管拜登已贏得美選勝利,但他在上任後將面對跟多的問題。(圖/路透)

幾經苦戰後,拜登終於打開了通往白宮的道路,不過仍有不少挑戰還在前方等待著他。當選總統後,拜登將接手的是一個仍在與新冠病毒搏鬥、政治不穩定、經濟動盪、種族不平等、氣候變化日益加劇的國家。綜合《今日美國》與《德國之聲》報導,拜登在上任後立刻就會面對以下問題:

競選訴訟

川普的競選團隊已在賓州、亞利桑那州、喬治亞州和密西根州就選舉結果提出訴訟,希望能借助司法的力量翻轉結果。川普的私人律師、前紐約市長朱利安尼(Rudy Giuliani)8日表示,他們將在本週提出多達10宗可能改變選舉進程的訴訟,而川普甚至希望最高法院能介入選舉訴訟。

最高法院是否會就這些選舉訴訟做出判決,將對各州法院產生影響。不過,法律專家容克(Kirk Junker)在接受德國之聲採訪時表示,由於各州必須在12月8日前解決選舉爭議,因此剩下的時間已經不多了。

權利移交

1963年的《總統過渡法》規定了下屆政府逐步接管權力的過程。在該法案下,當美國總務管理局(GSA)確定候選人獲得「絕對勝利」時,該名候選人將成為「當選總統」。

照理說,拜登政府在未來數週內將與川普政府交接,並熟悉各政府機關的現況,不過川普至今仍不肯承認敗選,讓權力移交困難重重。過去,現任總統通常會在就職日前幾個月就著手處理交接事宜,但目前不願下台的川普將以什麼方式進行交接仍未可知。

