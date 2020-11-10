　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

華府「最有權勢女人」拒簽署　政權移交卡關

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲被媒體形容是整個華府特區裡「最有權勢女人」的「總務管理局」局長穆菲。(圖／達志影像／美聯社)

被媒體形容是整個華府特區裡「最有權勢女人」的「總務管理局」局長穆菲。(圖／達志影像／美聯社)

國際中心／綜合報導

儘管多家媒體報導民主黨候選人拜登已經贏得2020美國總統大選，拜登團隊的「政權移交網站」已悄悄上線，但《華盛頓郵報》周一(9日)披露，擁有正式開啟總統權力交接程序的「美國總務管理局」(GSA)，還沒承認拜登已經贏得這次大選。這意味著美國政府的政權移交過渡程序尚未正式展啟。

「總務管理局」現任局長穆菲(Emily W. Murphy)是川普在2017年時任命的。她掌權後，在局裡作出的多項決定，均被媒體認為有利於川普的地產事業。「彭博社」認為穆菲在多次糾紛中「都站在川普這邊」。有媒體形容，穆菲眼下是整個華府特區裡「最有權勢的女人」。

《華盛頓郵報》報導，「總務管理局」是聯邦政府中「最低調」的機構，負責管理聯邦大樓，因此也被戲稱為美國政府的「房東」。 根據美國法律，只有在「總務管理局」確認那一方勝選並簽署信函、正式移交數百萬美元用於過渡工作的經費後，美國總統的權力移交程序才算正式開始。

過去歷年總統大選，「總務管理局」的確認工作只是例行公事，交接序通常會在選舉日後第二天早上即開始進行。但今年媒體宣布拜登當選後已經過了36小時，現任局長穆菲仍未簽署確認信函，使得拜登團隊無法正式開展接受政權移交工作。

「總務管理局」發言人潘寧頓(Pamela Pennington)告訴《華郵》說：「事情尚未確定，總務管理局的管理者將繼續遵守並履行法律規定的所有要求。」

「總務管理局」旗下總統過渡團隊的負責人吉伯特(Mary Gibert)6日在跟同事的電話通話中表示，GSA目前處於「等待」狀態，在「確認」(當選人)之前，不會接待拜登團隊的工作人員。

《華郵》引述一名政府高級官員的話說，目前沒有任何一位政府機構的負責人會在交接問題上詢問川普。同時他還預測：川普政府可能會通知每個機構的負責人，「不要跟拜登團隊說話」。

美國法律並未規定穆菲必須作出決定的期限。她可以等到12月14日選舉人團會議確認當選人後，再作決定。2000年，小布希和高爾的大選結果同樣爆發爭議。當年，「總務管理局」直到12月12日最高法院作出裁決後，才確認小布贏贏得大選。

另一方面，儘管政權移交需要等「總務管理局」的正式宣布，但拜登與賀錦麗的政權接收團隊巳經開始工作，並且召開了有關新冠疫情的特別工作會議，並計畫任命一些白宮官員。

《華郵》指出，「總務管理局」的拖延會影響交接工作的進行。例如，「總務管理局」以往在「確認」總統換人後，可為他的團隊申請進入內網系統，並為新任總統的團隊提供用於發放工資和展開新政府行政工作的990萬美元(約新台幣2.97億元)經費。同時，「總務管理局」還能幫助新政府官員在聯邦機構設立辦公室開展後續工作，並接觸到政府高級官員(包括即將離任的政府官員)，進行工作交接。

一名專家告訴《華郵》說，儘管擔任過兩屆副總統的拜登對政府機關並不陌生，但由於聯邦政府是一個規模達4.5兆美元(約135兆新台幣)的機構，因此新舊府官員的交接工作「至關重要」。

►衛生紙1串1元！　東森購物雙11剁手攻略曝

ET快訊
工程師每月薪六萬加班100hrs　心肌梗塞猝死
快訊／時代力量緊急公告：陳椒華接任黨主席
不舉狂吃壯陽藥　他「金槍不倒3天」崩潰求救
狠砍1000萬買到內湖58坪房！余皓然「1神招」讓屋主點頭
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

教訓出軌孕妻！綠帽夫揪親友共賞「老婆半裸勾小王」　岳父看傻眼

復仇者聯盟？紐時作家佛里曼：總統大選或引爆美國內戰

「抗疫隊長」佛奇：白宮疫情本可避免　印證疫情非騙局

法律戰將「染新冠」恐礙川普競選訴訟　白宮選舉夜派對成病毒溫床

拜登感謝前上司！　英媒曝：歐巴馬可能成為下任「駐英大使」

川普拒移交政權、疫情肆虐毀經濟　盤點拜登當選後的「6大挑戰」

紐時：川普輸了…共和黨下位領袖恐難產　近6成支持者「只挺川」

影／拜登宣布當選　這些國家卻「超安靜」至今仍未道恭喜！

以為家中有搶匪！他見到黑影就開槍　意外擊斃懷胎6個月妻

跟川普劃清界線…　輝瑞：新冠疫苗研發未拿「白宮」半毛錢

家境不好！中壢清秀妹認當乞丐　曝父親LINE訊息：錢不夠用要說

綠豆薏仁湯想要加熱需多收5元 改外帶再給1塊女子「氣炸拒付」

楊丞琳：我們就是大嘴巴夫妻　總彩看到李榮浩..哭到泣不成聲

好心男子車站「拾獲皮夾」送警局 竟被告侵占...怒批：誰敢做好事？

一家四口經濟只靠阿嬤補衣服！男童寫求助信...各地義工幫蓋家

亂丟垃圾「逃跑遭輾」駕駛被送辦　死者家屬告北市環保局過失致死

捷運「防疫無名英雄」秀流暢動作　網讚：少了他們就沒有現在生活

動力火車顏志琳拿筆就「想畫Lulu臉」！　尤秋興催促她作畫：我家瓦斯還沒關ＸＤ

羅志祥助理酒駕！衝撞混凝土車　酒測值1.2...嗆記者：你媽家喝酒

宜蘭酒駕男失控撞7機車衝人行道　2男排隊買飲料閃避不及骨折送醫！

法律戰將「染新冠」恐礙川普競選訴訟　白宮選舉夜派對成病毒溫床

拜登感謝前上司！　英媒曝：歐巴馬可能成為下任「駐英大使」

川普拒移交政權、疫情肆虐毀經濟　盤點拜登當選後的「6大挑戰」

紐時：川普輸了…共和黨下位領袖恐難產　近6成支持者「只挺川」

影／拜登宣布當選　這些國家卻「超安靜」至今仍未道恭喜！

以為家中有搶匪！他見到黑影就開槍　意外擊斃懷胎6個月妻

跟川普劃清界線…　輝瑞：新冠疫苗研發未拿「白宮」半毛錢

新冠患者每5人就有1個「精神疾病」　牛津大學研究：機率高達2倍

華府「最有權勢女人」拒簽署　政權移交卡關

川普敗選秒開除國防部長！防疫官恐成下個目標

中職／李宗賢獲最佳游擊手很開心　失望未拿金手套

屋齡高不敢買！專家曝「關鍵年限」放心住　公設比管理費全贏新屋

老屋裝修預算「省」很大！　3重點動工前必知

梵高增強中最快明轉中颱　外圍水氣北上「全台有雨」時間曝

滴妹展店台中「坐落一級戰區」夯炸！他見超狂隊伍驚呆：平日欸

美國友台法案最大推手賈德納落選　蔡英文越洋通話邀請再訪台

「這物種」在亞洲歹命　飄洋過海「肥成豬」變歐美殺手　

盧秀燕願賭服輸！戴「獅子頭」造型跑行程　賴清德讚：很可愛

工具人血汗6萬薪！科技大廠工程師月加班100hrs　心肌梗塞猝死

橘貓狂喝「頭皮味水」止渴！　爸見牠整顆頂上去嚇傻：會感冒啦

正妹「把車窗當鏡子」忘情喬奶　駕駛坐車內錄全程：茂係啊！

國際熱門新聞

即／川普宣布　美防長被解職

夢到摸棺材！和尚買彩券中1800萬

CNN：川普的瘋狂72天計劃將展開

以為找到父愛！15歲少女「每周遭獸父硬上」

快訊／川普賓州開告！力求阻止官方承認敗登當選

美防長熱門：72小時內要能殲滅全部敵艦

約會狂吞「原味內褲」！辣妹看傻

拜登宣布當選　這些國家卻「超安靜」！

25歲女老師愛上15歲學生　激吻奪他初夜後崩潰：想自宮

30個愛馬仕包失竊　阿拉伯公主嚇到送醫

台灣參加WHA破滅　大會主席不納入議程

川普推特5連發！點名4州「法律戰前預告」

川普敗選後失業！伊凡卡下一步曝光

即／陸「新冠疫苗」嚴重副作用！巴西暫停臨床試驗

更多熱門

相關新聞

拜登急組過渡政府　慘遭川普刁難

拜登急組過渡政府　慘遭川普刁難

美國媒體普遍認為拜登已贏得本屆選舉，不過川普卻不接受這樣的結果。他聲稱，這次的選舉充滿欺詐，希望司法介入並否認選舉結果。至今，由川普政府任命的總務署（GSA）尚未認可拜登為下一任總統，此舉將讓美國的權利和平移交難以實現。

她35歲遇見親弟弟　瘋狂陷入愛河

她35歲遇見親弟弟　瘋狂陷入愛河

關鍵字：

Emily Murphy總務管理局GSA

讀者迴響

發燒話題

美國總統大選 iphone12 料理之王影音投稿 川普 地震 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

醫院下班被擄走！新北男性侵她…5人圍觀錄影

罕見提及張葳葳　吳宗憲認了：我不是好老公

價值630萬！女友弟把49張遊戲王卡「丟魚缸泡水」全毀

網爆「Uber Eats將退出台灣」！ 業者回應了

長榮男大生「又關路燈」　工務局回應了

1年衝到百萬訂閱！「莫彩曦」完美家世曝光

獨／中壢清秀妹大方認當乞丐！目標要存500萬

薄紗女颱風天取餐！外送員「少做1事」吞負評

激情床戰台灣渣富少！日劇女神「荒淫床照」被偷拍

她怒噴面試官遲到2小時　網嘆：毀了

不倫公公！拉媳婦進房：幫我生小孩

孫生被爆「亂碰女Coser身體」耍大牌！他氣炸暴走

石二鍋直擊罕見家教！服務業超有感

女團成員私聯男粉　騙走125萬秒換掉電話！

高雄女騎士「靠右騎路肩」竟挨罰600　民眾：太瞎！

更多

最夯影音

更多
家境不好！中壢清秀妹認當乞丐　曝父親LINE訊息：錢不夠用要說

家境不好！中壢清秀妹認當乞丐　曝父親LINE訊息：錢不夠用要說
綠豆薏仁湯想要加熱需多收5元 改外帶再給1塊女子「氣炸拒付」

綠豆薏仁湯想要加熱需多收5元 改外帶再給1塊女子「氣炸拒付」

楊丞琳：我們就是大嘴巴夫妻　總彩看到李榮浩..哭到泣不成聲

楊丞琳：我們就是大嘴巴夫妻　總彩看到李榮浩..哭到泣不成聲

好心男子車站「拾獲皮夾」送警局 竟被告侵占...怒批：誰敢做好事？

好心男子車站「拾獲皮夾」送警局 竟被告侵占...怒批：誰敢做好事？

一家四口經濟只靠阿嬤補衣服！男童寫求助信...各地義工幫蓋家

一家四口經濟只靠阿嬤補衣服！男童寫求助信...各地義工幫蓋家

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城雙11開跑！

寵物雲商城雙11開跑！

全館通通免運！11/10晚上6時起還有毛孩好物買一送一！快把握機會搶便宜！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面