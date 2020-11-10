波音補貼爭議延燒！　歐盟對美國貨祭40億美元「報復性課稅」

▲歐洲聯盟將針對40億美元的美國進口貨物課徵關稅。（圖／路透社）



文／中央社

歐洲聯盟將針對40億美元的美國進口貨物課徵關稅，以報復美國補助飛機製造商波音公司（Boeing）；但歐盟今天也表示，盼美國總統當選人拜登執政後，改善與美貿易關係。

世界貿易組織（WTO）今年10月允許歐盟對美國貨物加徵關稅。歐盟與美國在民航企業補助議題上爭論長達16年，這是歐盟對此採取的最新措施。

美聯社指出，WTO裁定，波音公司獲得美國華盛頓州的稅負減免，對歐洲飛機製造商空中巴士（Airbus）具有不公平優勢。WTO做此裁定後，華盛頓州就撤銷稅負減免，因此美國官員認為歐盟的不滿已經不合時宜。

路透社報導，美國一年多前在WTO對空巴提出類似案子，因此美國也對75億美元的歐盟貨物課徵關稅。

歐盟貿易執行委員杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）今天與歐盟成員國貿易部長進行視訊會議，會後在記者會中說：「我們在每個階段都明確表達，我們希望解決這個陳年問題。」

他表示：「很遺憾地，儘管我們盡了最大努力，又因美方那邊毫無進展，我們可以證實，歐盟今天稍晚將行使權利，對波音公司實施WTO許可的反制措施。」

自明天起，歐盟將對美國出口的飛機及零組件課徵15%的關稅，並對菸草、堅果、果汁、魚、酒類、提包、曳引機、賭場及健身器材等貨物課徵25%關稅。

歐盟表示，這項措施主要目的是說服美國協商出一個解決辦法，否則這起貿易糾紛的最大受惠者會是中國商用飛機公司等其他競爭者。

▲歐盟與美國在民航企業補助議題上爭論長達16年。（圖／達志影像／美聯社）



美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）說，歐盟的決定令人失望，但他並未提到美國要如何因應。

萊特海澤曾於10月警告，歐盟採取任何措施都會「迫使美國有所回應」；美國總統川普也揚言要「更強硬反擊」，但他在上週的總統大選爭取連任失利，只會在位直到2021年1月20日。

萊特海澤辦公室僅表示，美歐雙方正為解決這起長期爭議進行談判，但未提供細節。

美國政府仍可選擇提高現行對空中巴士飛機課徵的15%關稅，並對歐盟的乳酪、橄欖、威士忌等貨物提高關稅，或對其他貨物課徵新的關稅。

波音公司則表示，歐盟的決定「令人失望且訝異」，並呼籲空中巴士和歐盟共同努力解決這起貿易糾紛。

德國經濟部長阿特麥爾（Peter Altmaier）在記者會中表示，許多歐盟國家認為拜登勝選，是一個改善歐美關係的契機。

他說：「我們會試著重新啟動美國及所有歐盟成員國之間的貿易政策。」歐盟理事會目前由德國擔任輪值主席，到今年12月底為止。

他還表示，歐盟的目標是與未來的拜登政府謀求共識，盡可能全面降低關稅。

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