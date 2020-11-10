蘋果第三場發表會即將登場　多項新品重點一次看

▲蘋果第三次發表會即將登場。（圖／擷取自蘋果官網）

記者余弦妙／綜合報導

蘋果今年創下首次連續3個月舉辦新品發表會，而這次的新品發表會即將在台灣時間11日凌晨2點登場，而這次一樣是採用線上的形式發表，而這次的發表會的主要看點又有那些呢？《ETtoday新聞雲》也特別為大家整理出以下觀看重點。

根據外界預估，此次發表會的主角將是Mac電腦，這次蘋果捨棄以往使用的Intel，改用自行研發的ARM架構 Apple Silicon 處理器，在效能上的表現將更能符合蘋果期待，蘋果得以省去風扇，打造出更輕薄的筆電機身。

此外，搭載新作業系統的Mac電腦，將有全新Mac介面設計，無論視窗邊角、游標或系統聲音，都會有整體改變。再加上與iPhone、iPad採用的晶片同屬ARM架構，因此開發者為iOS、iPadOS開發的應用程式將可以直接在Apple Silicon Mac當中運行，因此可直接將Mac App Store與iOS/iPadOS App Store做連結。

再來，本次登場的Mac電腦，也有望包含13吋的MacBook Air，以及13吋以及16吋的MacBook Pro。

除了Mac筆電外，先前未在發表會中登場的蘋果全新頭戴式耳機AirPods Studio，以及藍牙追蹤裝置AirTag，以及尚未推出正式版的macOS Big Sur，也都有望在這次的發表會中亮相。