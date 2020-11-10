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拜登對北京態度強硬　華爾街日報：執政後可能「聯台制中」

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▲拜登、蔡英文。（合成圖／路透）

▲拜登對北京強硬，執政後可能聯台制中。（合成圖／路透）

文／中央社記者尹俊傑紐約9日專電

華爾街日報報導，美國總統當選人拜登將延續華府對北京強硬的姿態。幕僚與專家預期，拜登將比現任總統川普更依賴與盟友一同在人權等領域對中國施壓，台灣是潛在合作對象。

拜登（Joe Biden）幕僚與中國事務專家表示，拜登已示意將就中國人權紀錄加強施壓，擱置川普執政期間與中國締結的首階段貿易協議，並運用美國其他夥伴的力量，試圖約束中國在區域內的行動與政府扶植高科技業的做法。

曾任美國國務院亞太助卿、現任亞洲協會（Asia Society）亞洲社會政策研究所（ASPI）國際安全及外交部門副主席的羅素（Daniel Russel）說，拜登與幕僚正在討論主動接觸盟邦、夥伴與理念相近的民主國家，確保美國政策與戰略根植於人權、民主原則和市場經濟等共同價值。

川普任內追求美中貿易協議，選擇單邊行事，和中國國家主席習近平與中方高層官員直接打交道。兩國今年1月中簽訂首階段貿易協議，北京以承諾增加採購美國貨品與服務換取華府減輕關稅攻勢，但第2階段協議談判遲遲沒有進展。

美國3月淪為2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情重災區後，川普開始指責中國防疫失當，美中在外交與科技領域交鋒日益激烈。

觀察家預期，拜登執政後對中國將維持強硬姿態，有了其他國家參與，對中政策走向也許比川普執政時更容易預測。

▲▼美國總統川普與中國國家領導人習近平2019年於大阪G20高峰會見面。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國未來對中政策走向也許比川普執政時更容易預測。（圖／達志影像／美聯社）

台灣期望與美國展開雙邊貿易協定談判，川普政府至今態度謹慎，擔心與台灣啟動談判可能影響美中首階段貿易協議。

總統蔡英文8月宣布鬆綁美國牛肉與豬肉進口限制後，曾任美國副國務卿的拜登外交政策幕僚布林肯（Antony Blinken）在推特（Twitter）發文：「與台灣更緊密的經濟關係也支持著我們共享的民主價值，以及我們對區域和平穩定的共同承諾。」

報導寫道，美國挺台是最讓北京惱怒的議題之一，拜登對台灣採取的作為將深刻影響美中台關係。

美中經濟方面，拜登明年1月20日就職時，將可知道北京是否履行美中首階段貿易協議的採購承諾。今年1至9月，中國採購588億美元（約新台幣1兆6804億元)）涵蓋在協議中的美國出口品，與全年達標所需的1080億美元有一大段差距。拜登競選陣營說，拜登就任時將重新評估美國對中國貨品加徵的關稅。

與川普不同的是，拜登陣營已示意將嘗試締結多邊協議，在多項核心議題對北京施壓。

川普上任後宣布退出跨太平洋夥伴協定（TPP），拜登幕僚不太提美國重新加入的構想。但美國可能嘗試以其他商業與戰略協議施壓北京，舉例來說，川普政府提出「乾淨網路」（Clean Network）計畫，要求多國限縮中國廠商在第五代行動通訊（5G）網路發揮的作用。

而在人權領域，外交圈人士預期拜登作風將更直接，特別是因應北京施行香港地區維護國家安全法、以高壓手段對待新疆地區維吾爾族人。

美國投資銀行科溫公司（Cowen & Co.）分析師克魯格（Chris Krueger）說，拜登可用工具之一是授權美國政府制裁違反人權者的「全球馬尼次基人權問責法」（Global Magnitsky Human Rights Accountability Act）。川普政府曾引用這項法律，拜登如緊咬中國侵害人權，可能更為倚重。

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