力挺川普！　美司法部長授權「全國檢察官」調查選舉舞弊

▲美國司法部長巴爾（William Barr）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合外電報導

美國總統川普在連任失敗後，開始針對各個失利的州提出訴訟；外媒最新消息指出，司法部長巴爾9日向各聯邦檢察官下達指令，在未來幾周授權調查任何可能的選舉舞弊指控，並指出，過去選後才進行調查的方式不適用於現況，現在任何指控若是屬實，都有可能影響選舉結果。

根據CNN報導，巴爾（William Barr）9日在備忘錄中，授權各聯邦檢察官針對各州關於選舉舞弊的「實質指控」進行調查。他表示，過去類似調查都不足以影響選舉結果，所以能夠在正式計票結果出來後再採取行動，但現在並不適用，現階段若存在明顯可信的指控，就該立刻調查，「若指控屬實，可能就會影響到各州的選舉結果。」

CNN指出，川普在拜登宣布當選後，不斷說著各州存在著選票詐欺問題，但遲遲未拿出證據，巴爾才會做出此舉，讓共和黨陣營有機會拿到舞弊證據。《美聯社》提到，各州在12月8日前仍可受理選舉爭議訴訟，總統大位的最終結果將由12月14日投出的選舉人票決定。

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