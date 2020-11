開除國防長只是第一步！　CNN：川普「瘋狂72天計劃」即將展開

▲CNN認為,川普解僱國防部長艾斯培不過是他「瘋狂72天」計劃的開端。(圖/路透)

記者葉睿涵/綜合報導

川普在台灣時間10日凌晨1點52分通過推特宣布,國防部長艾斯培(Mark Esper)被解僱。CNN認為,撤換艾斯培的決定完全在世人的意料中,因為自從他在5月反對動用軍隊鎮壓「佛洛伊德之死」暴動後,他就已經被列入川普的「觀察名單」,而川普解僱國防部長的行為也象徵著「美國現代政治史上最瘋狂的72天」將隨之展開。

...Chris will do a GREAT job! Mark Esper has been terminated. I would like to thank him for his service.