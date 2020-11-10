開除國防長只是第一步！　CNN：川普「瘋狂72天計劃」即將展開

▲CNN認為，川普解僱國防部長艾斯培不過是他「瘋狂72天」計劃的開端。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

川普在台灣時間10日凌晨1點52分通過推特宣布，國防部長艾斯培（Mark Esper）被解僱。CNN認為，撤換艾斯培的決定完全在世人的意料中，因為自從他在5月反對動用軍隊鎮壓「佛洛伊德之死」暴動後，他就已經被列入川普的「觀察名單」，而川普解僱國防部長的行為也象徵著「美國現代政治史上最瘋狂的72天」將隨之展開。

...Chris will do a GREAT job! Mark Esper has been terminated. I would like to thank him for his service. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 9, 2020



根據CNN報導，川普仍無法接受敗選的結果，而伴隨著失敗襲來的憤怒、痛苦和報復感已蒙蔽川普的雙眼，讓他隨時可能爆發不可理喻的行為；這也意味著從現在開始到明年1月20日，將看到川普做出更多的「瘋狂舉動」。

外媒猜測，繼艾斯培之後，下一個即將「中招」的人選可能會是聯邦調查局（FBI）局長雷（Christopher Wray）、司法部長巴爾（William Barr）和中央情報局（CIA）局長哈斯佩爾（Gina Haspel）。

You ain't seen *nothing* yethttps://t.co/m7loTR08w0 — Chris Cillizza (@CillizzaCNN) November 9, 2020



CNN指出，拔除這些官員只不過是掃除那些被認為對川普不夠忠誠的人的開始。一名高級政府官員透露，白宮總統人事辦公室主任麥肯特（John McEntee）曾放話，如果他聽說誰在尋找下一份工作就會先將他們解雇。

聖托馬斯大學法學教授奧斯勒（Mark Osler）之前也猜測，川普的下一步很有可能就是簽署赦免和減刑的行政命令，「川普總統接下來很有可能會效仿前任美國副總統福特（Gerald Ford）赦免尼克森總統（Richard Nixon）那樣，在判刑前就赦免他的家人、政府官員，甚至還有可能是他自己。」

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