紐時：川普輸了…共和黨下位領袖恐難產　近6成支持者「只挺川」

▲美媒認為，美國總統川普此番敗選後，共和黨如何重振旗鼓關乎整個政黨的未來。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合報導

代表共和黨爭取美國總統連任的川普最終落敗，面對失去白宮大位與喬治亞州、亞利桑那州等「紅州」的共和黨，外媒分析，這次共和黨如何收拾殘局將決定整個政黨的未來。共和黨民意調查員安德森表示，現在我們得找個人帶我們走完剩下的路，但要找到另一個能團結並擴大「川普聯盟」的人可能非常困難。

根據《紐約時報》報導，即使川普連任失敗，共和黨人卻清楚地看見「川式民粹主義」維持長久力量的跡象，這次大選川普猛烈的戰略把對手打造成極左翼的歇斯底里者，最終比2016年時還多拿了740萬張普選票，尤其光在佛州就多了100多萬票，並讓共和黨在愛荷華州與紐約的幾個「搖擺選區」獲勝，削弱了民主黨在眾議院的席次優勢。

報導指出，隨著川普任期終點的逼近，共和黨下屆總統大選將面臨，當川普不再是領袖後，要如何保持總統對中產階級的吸引力，同時拋開他在種族問題上收到的不滿，以建構一個更寬廣、多樣化的路線圖，這是他們20多年來都在嘗試的事。

共和黨佛州參議員盧比歐（Marco Rubio）表示，川普沒有像批評者所預期的那樣慘敗，這意味著「川普跟共和黨都要完蛋了」等對川普政治的否定是錯誤的，共和黨甚至可能同時控制參議院並在眾議院增加10席，對保守派共和黨來說，駕馭川普必然的破壞性力量非常困難，他們必須讓更多有色人種相信自己是被認同的，「如果有人懷著仇恨或蔑視，他們很難投票給你。」

▲據報導，川普已改變了共和黨支持者的組成結構。（圖／達志影像／美聯社）

報導提到，保守派人士表示，共和黨人需要接受川普已失去富裕、教育程度高的郊區居民的支持，他們不應該執著於贏回這些選民，25年前傾向共和黨選民相較於民主黨有較多人擁有大學學歷，而根據皮尤研究中心（Pew Research Center），現在大學畢業生在民主黨支持者中占比為41%，共和黨則為30%。

馬里蘭州共和黨州長霍根（Larry Hogan）在民主黨占多數的州二度當選，除了共和黨選民、在黑人社區與傳統左傾的選民中也具吸引力，是所有州長中支持率最高的。霍根說，共和黨人若要審視他們是如何輸掉大選的話，答案不會是選舉詐欺，而是一個堅持帶著怨恨與指責一起連任，卻不知道如何讓美國經濟為民眾運轉的總統。

共和黨民意調查員安德森（Kristen Soltis Anderson）表示，共和黨掩飾自己的失敗是錯誤的，尤其年輕選民、女性與少數族群壓倒性地支持拜登，現在我們得找個人帶我們走完剩下的路，但要找到另一個能團結與擴大「川普聯盟」的人可能非常困難。安德森的公司Echelon Insights於10月一項訪問共和黨人與傾向共和黨的獨立人士的調查結果，有58%的人表示自己是支持川普，而非共和黨。

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