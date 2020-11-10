台女「砸百萬」為養法國渣男　約砲證據曝：這是我人生重大挫敗

圖、文／鏡週刊

「為了他，我錯過組成家庭、生小孩的機會，這是我人生的重大挫敗！」H小姐說，當年是在一場派對認識尼可拉斯，「他說對我一見鍾情，並展開熱烈追求」，但2人交往沒多久，她就發現男友很花心，同時劈腿好幾個女生，她當下要求分手，尼可拉斯為了挽回感情，對她又哭又跪，她一時心軟答應他的請求，不料1年後，又在對方的手機裡發現他偷吃的證據。

▲H小姐（右）2年前赴法國求學，與男友的母親、阿姨互動密切。（圖／鏡週刊提供，下同）

H小姐表示，尼可拉斯一直強調自己是學佛之人，絕對不會做壞事，請女友相信他，也請她不要再查手機，她基於信任而同意，雙方感情逐漸穩定。

▲尼可拉斯被控透過交友軟體約砲，還有台灣女生為了他自殺、墮胎。

尼可拉斯經常告訴H小姐，將要回法國過退休生活，到時候他不想工作，只想專心教中國功夫。為了陪男友回老家定居、照顧男友，H小姐2年前辭去知名企業資訊工程師職務，帶著上百萬元存款，飛到法國，進入知名飛機製造商「空中巴士」附近的大學，攻讀航太機械碩士學位。

H小姐說，當時她跟尼可拉斯已論及婚嫁，為能在法國有穩定收入，希望拿到學位後，有機會進入空中巴士服務，她在法國就學期間，也與住在當地、尼可拉斯的母親與阿姨互動良好，不料，看似美滿的人生規劃，卻因男友劈腿、施暴，瞬間破滅。

尼可拉斯在網路上的自我介紹說，他長期在台北歐洲學校擔任法語系營運經理，負責財務、人力資源、策略規劃等事務，今年初開始，負責統合學校不同部門運作。他自稱擁有政大國際工商管理碩士學位，專注研究亞太地區業務，還曾獲得2010年台北國際花卉博覽會的志願服務獎。

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