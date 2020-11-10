川普政府「出奧步」拒簽關鍵文件！拜登拿不到2.8億交接經費

▲川普怒喊選舉不公，揚言提出訴訟。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

美國2020總統大選計票雖然尚未完全結束，但民主黨參選人拜登已優先奪得290票，超過270票當選門檻，成功成為下一位白宮主人，拜登本人也已經回到家鄉德拉瓦州發表勝選演說，並成立交接計畫官網、籌組相關團隊，力求就職當天能「無縫接軌」。不過如今卻傳出，由於川普堅持不服輸，美國總務署長竟也使出奧步「拒簽文件」，企圖使政權交接出現問題。

根據CNN報導，美選的計票結果已經接近尾聲，雖然還沒正式結束，但根據目前的開票結果，拜登確定取得290張選舉人票，跨越當選門檻，成功晉升為下一任入主白宮的主人。不過尋求連任失敗的川普卻堅持不肯承認敗選，甚至大喊選舉不公，揚言要對敗選州提出法律訴訟，大打法律戰。

拜登方面則是已經開始著手準備接任，並成立交接計畫網站，力圖要在正式就職前就做好準備，並在就職當天隨即進入狀況，減少施政的陣痛期。話雖如此，不認輸的川普政府卻開始使出各種「小手段」，阻撓新政府執政。

▲川普政府堅稱，還不能確定是誰贏得選戰，因此拒絕簽署給拜登的交接文件。（圖／路透）



根據美國憲法規定，一旦確定了當選者，負責掌管聯邦政府資產的總務署署長就必須簽屬一份文件，以向新政府的交接團隊發放一筆高達990萬美元（約新台幣2.8億元）的資金，其中包含用於培訓新任職員的100萬美元（約新台幣3150萬元）、用於離任職員的260萬美元（約新台幣7450萬元）以及用於未來施政的630萬美元（約新台幣1億8053萬元）。

儘管拜登已經確定當選，由川普任命的現任總務署署長艾蜜莉墨菲（Emily Murphy）卻遲遲不肯簽屬該文件，面對外界質疑，總務署甚至不願提出一個具體的時間點承諾簽署。事實上，根據過往經驗，只要確定當選者，現任政府就會立即進行相關交接作業，並簽署該文件。

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