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川普留「6大外交問題」…中國最棘手！　紐時：拜登須盡快處理

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▲▼ 美國民主黨總統當選人拜登。（圖／路透）

▲美國民主黨總統當選人拜登。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國與全球各國過去4年的關係，因總統川普獨特的執政風格有了巨大轉變。《紐約時報》指出，拜登明年上任之後，必須盡快處理川普留下的6個外交爛攤子，解決世界對美國的敵意。國際危機組織（ICG）執行官馬利（Robert Malley）樂觀認為，川普這些年已經把標準降得很低，「拜登不需做太多就能讓全球對美國的看法產生巨大改變。」

首先是中美關係，專家認為，中國是美國外交問題的核心，沒有什麼比恢復兩國關係還要更緊迫的事，大部分的人都覺得拜登和中國國家主席習近平非常友好，他也在競選期間被多次指親中。《紐約時報》則指出，拜登曾在選前稱習近平為惡棍，目的就是駁斥對他的親中指控，「但這不一定對拜登有幫助。」

其次是中東問題，川普先前退出伊朗核協議，並對該國採用嚴厲制裁，引發各界不滿；拜登承諾會重新加入，並廢除相關旅行禁令，但目前尚不確定伊朗高層是否會接受。另外，美國和沙烏地阿拉伯、以色列的關係也是一大挑戰。

再來是歐洲問題，挪威前首相布倫蘭特曾向《紐約時報》表示，過去4年歐洲領導人已經不再認為信任美國是理所當然的事。另外，曾經支持川普的英國首相強生也面臨脫歐的棘手問題，拜登應該在接下來的時間，找到適當的應對方式。

▲▼分析指出，金正恩可能對川普落選相當失望。（圖／達志影像／美聯社）

▲有分析指出，金正恩可能對川普落選相當失望。（圖／達志影像／美聯社）

另一項最棘手的就是北韓核武威脅。批評人士認為，川普在過去三次的會晤中都無法說服領導人金正恩放棄核武，北韓還在上個月公布了最新洲際導彈。美國國務院前北韓專家李維亞（Evans J.R. Revere）直言，這是川留普給拜登最大的負擔。

俄羅斯也是美國面對的大問題，拜登不斷表示，他會對俄國總統普丁採取更強硬的立場，可能會延長對俄羅斯併吞克里米亞時所實施的制裁；拜登也曾考慮，和俄羅斯談判延長《新削減戰略武器條約》。

最後是重返《巴黎氣候協定》，拜登表示，他會讓美國重新加入，同時恢復美國在世界衛生組織的會員國國資格。不過，《紐約時報》仍指出，川普過去4年政策雖受到國際間敵視，但國內民眾卻相當支持，拜登能用多快的效率改變這些，還有待觀察。

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