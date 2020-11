川普爆疫苗是故意拖到現在公布！　「FDA不想讓我在選前有優勢」

▲川普認為,輝瑞等公司與FDA故意拖到大選結束才要公布疫苗。(圖/達志影像/美聯社)

記者張寧倢/綜合報導

美國輝瑞藥廠(Pfizer)於9日宣布,與德國BioNTech共同研發的新冠疫苗最終階段的人體實驗結果,有效率超過90%,對此,川普稍早卻在推特發文控訴,美國食藥管理局(FDA)不想讓他在大選前獲得疫苗優勢,「如果拜登當上總統,你們接下來4年內都不會有疫苗,官僚主義會毀掉數百萬人的生命!」

川普9日稍早於推特連PO3則有關輝瑞公布疫苗進度的推文表示,自己早就說過,輝瑞和其他公司只會在大選之後宣布疫苗(消息),因為他們之前沒有勇氣這麼做,「FDA應該早就要宣布,不是為了政治目的,而是為拯救生命!」

If Joe Biden were President, you wouldn’t have the Vaccine for another four years, nor would the @US_FDA have ever approved it so quickly. The bureaucracy would have destroyed millions of lives!

川普在第2則推文中提到,如果是拜登當上總統,那麼在接下來4年內美國都不會有疫苗可以施打,FDA也不會那麼快就批准,而這樣的官僚主義會毀掉數百萬人的生命。在第3則推文中川普更直言,「FDA和民主黨就是不想讓我在大選前獲得疫苗優勢(Vaccine WIN),所以在5天後才公布,正如我之前一直在講的那樣!」

然而,在此之前,川普稍早曾在推特上用英文大寫發文,「股市大漲,疫苗即將上市,研究報告90%有效,好消息!」當時他聲稱,疫苗消息公布是一個「好消息」。

The @US_FDA and the Democrats didn’t want to have me get a Vaccine WIN, prior to the election, so instead it came out five days later – As I’ve said all along!