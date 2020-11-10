「真的很對不起爸爸」台女遭法國渣男痛毆濺血　老父死不瞑目

圖、文／鏡週刊

H小姐的手、腳多處挫傷，鮮血不停地流，氣若游絲地對男友說：「拜託你不要再打我了，我要去醫院，不能讓我爸爸看到我被打成這樣。」但尼可拉斯根本不甩她，一路從4樓打到1樓，才終於作罷。「你怎麼可以這樣打我！」H小姐哭著要尼可拉斯給個交代，沒想到他竟然脫口說：「妳活該！」

▲▼被害人H小姐指控法國籍男友尼可拉斯多次劈腿，還對她施暴。（圖／鏡週刊提供，下同）

被打得遍體鱗傷的H小姐，到附近的醫院驗傷、包紮後，隨即趕往中部探視病危的父親。看到女兒的手、腳滿是紗布，躺在病床上的父親擠出最後一絲力氣，握住女兒的手，試圖安慰她，數天後帶著遺憾離開人世。

「我真的很對不起爸爸！」H小姐告訴本刊，父親斷氣時，雙眼瞪得很大，似乎死不瞑目，她原本打算原諒尼可拉斯，但後來想起他說：「妳爸的事不關我的事！」讓她無法姑息，辦完父親的後事，決定到警察局報案，控告尼可拉斯傷害，希望討回公道，並讓父親在天之靈能夠安息。

尼可拉斯的惡行不只這一樁。H小姐表示，事後其他女性友人告訴她，尼可拉斯長期使用交友軟體約砲，欺騙台灣女生的感情，甚至還有台灣女生為了他墮胎、自殺。「我不知道他靈修到底修了什麼？」H小姐告訴本刊，尼可拉斯長期在高雄山區學佛，卻謊話連篇、到處劈腿約砲。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。



更多鏡週刊報導

【法國渣男毆台女】劈腿帶回家被抓包 台北歐洲學校法籍高層爆打女友

【法國渣男毆台女1】5樓打到1樓成人肉沙包 她求饒還被嗆「妳活該」

【法國渣男毆台女3】她為養男友遠赴法國進修 渣男卻在台把小三頻約砲