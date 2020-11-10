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川普助理匿名爆料！選舉訴訟目標非翻盤　是為「讓川粉更忠誠」

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▲▼川普，trump。（圖／路透社）

▲美國現任總統川普被爆料，提起法律訴訟的目標不是為了翻盤，而是要讓支持者對他更忠誠。（圖／路透社）

記者張寧倢／綜合報導

美國總統大選結果出爐後，川普不僅未承認敗選，更揚言要提出法律挑戰以尋求「公正」的選舉。然而，兼任競選助理的高級官員日前向外媒匿名爆料，競選團隊提訴訟並不是要改變美選結果，而要藉此鞏固忠誠支持者對他的支持，為川普留出一個退路。

根據美聯社報導，川普總統承諾，將在未來幾天內採取法律行動，並積極遊說捐款人資助這些法庭訴訟。但有身兼競選助理的高級官員表示，川普的助理與盟友私下承認，訴訟最好的結果是能讓那些對總統所說的選舉詐欺持保留態度的人改觀，但川普與核心圈忠誠分子的目標是，即使敗選也要讓支持者站在自己這方。

報導指出，川普私人律師朱利安尼（Rudy Giuliani）在賓州開記者會聲稱，計票遭到竄改，甚至有許多人已經死亡，卻仍然出現投票紀錄，以及選舉觀察員監票時離得太遠導致無法確實監票，同時強調會繼續檢視點票情況，確保沒有不準確的結果。但幾十年來美國大選從未出現過普遍的舞弊情況，上一次發生如此大的爭議是在1960年大選。

朱利安尼預計，到15日前，競選團隊將提起4、5見訴訟，總共可能達10件。一個保守派法律基金會指控，賓州州務卿將2.1萬名死者列入選民名單，更有人以他們的名義投出選票。負責此案的法官瓊斯（John Jones）表示，對這些指控持疑，除了要求提供證據之外，也質疑基金會為什麼要等到「最後一刻」才提告。

報導提到，連部分川普政府機關也反對大規模選民詐欺與非法投票的指控，儘管他們沒有點明提出這種指控的人就是川普。負責監督美國選舉安全的網路安全與基礎設施安全局（CISA）就曾指出，地方選舉辦公室採取了檢測措施，使得透過委造選票進行非法投票的難度變得非常高。

►控賓州死人投票！川普律師：威爾史密斯阿公死2年還在投

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