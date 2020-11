麥康諾終於開聲：川普「100%有權利」質疑結果　共和黨支持司法戰

▲共和黨參議院領袖麥康諾首度發布談話,對川普針對選舉結果發起法律挑戰的行動表示支持。(圖/路透)

記者葉睿涵/綜合報導

川普不承認拜登在本次選舉中獲勝。在沉默了好一陣子之後,共和黨參議院領袖麥康諾(Mitch McConnell)首度為其聲援表示,川普總統「100%有權利」去質疑選舉結果,而共和黨的議員們將支持他繼續進行法律挑戰。麥康諾的這番言論顯示了共和黨並不願在此時背棄他們的總統,即使他剛剛輸掉了最近的選舉。

After Joe Biden's victory, Senate Majority Leader Mitch McConnell says President Trump is "100% within his rights" to look at legal options. Trump is mounting legal fights, but there has been no indication or evidence of voter irregularities or fraud. https://t.co/mK6uzIwlGd