麥康諾終於開聲：川普「100%有權利」質疑結果　共和黨支持司法戰

▲共和黨參議院領袖麥康諾首度發布談話，對川普針對選舉結果發起法律挑戰的行動表示支持。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

川普不承認拜登在本次選舉中獲勝。在沉默了好一陣子之後，共和黨參議院領袖麥康諾（Mitch McConnell）首度為其聲援表示，川普總統「100%有權利」去質疑選舉結果，而共和黨的議員們將支持他繼續進行法律挑戰。麥康諾的這番言論顯示了共和黨並不願在此時背棄他們的總統，即使他剛剛輸掉了最近的選舉。

After Joe Biden's victory, Senate Majority Leader Mitch McConnell says President Trump is "100% within his rights" to look at legal options. Trump is mounting legal fights, but there has been no indication or evidence of voter irregularities or fraud. https://t.co/mK6uzIwlGd — AP Politics (@AP_Politics) November 9, 2020

據美聯社報導， 麥康諾在參議院表示，「川普100%有權利去調查與違規行為相關的罪行，並權衡他是否要付諸法律行動，因為我們的法院就是為此而成立的，我們也有適當的系統來衡量這些擔憂。接下來讓我們一起少點說教，我們不需要去教導總統該怎麼做。」

大多數的共和黨人也立場一致，拒絕祝賀拜登當選。他們支持川普即使在沒有證據證明選舉存在詐欺的情況下，仍發起法律挑戰。不過，川普拒絕接受選舉結果意味著，選舉爭議可能會拖上好幾個星期，甚至推遲到12月中旬選舉人投票的時候。而這樣的情況已威脅了美國的正常權力過渡。

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