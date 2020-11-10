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氣愛女遭性騷擾！父狠甩鄰居一巴掌　一小時後遭8人亂棍打死

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記者黃翊婷／綜合報導

印度50歲父親普拉薩德不滿19歲鄰居性騷擾女兒，氣得登門質問，還甩了一巴掌當作教訓，沒想到才經過不到一個小時，對方就帶著至少7名同夥回來尋仇，他被亂棍痛毆一頓，雖然緊急送醫治療，但還是因為傷勢嚴重而死。事後印度北方邦警察已經鎖定涉案8人，並逮捕7人進行調查。

綜合印度媒體報導，普拉薩德（Bhola Prasad）與妻女住在北方邦城鎮德奧里亞（Deoria），5日他得知17歲女兒遭鄰居性騷擾，當晚馬上跑到鄰居家質問，甚至氣到直接甩了對方一巴掌。

▲▼印度,女性,婦女,性侵,正義（圖／達志影像／美聯社）

▲近年來印度女性權益意識抬頭，越來越多民眾願意走上街頭替婦女聲援。（示意圖／達志影像／美聯社，與本案當事人無關）

然而，普拉薩德返家不到一個小時，挨打的鄰居就帶著至少7名同夥找上門，一群人手持棍棒就是一頓痛揍，等到打夠了才罷手離去。其他居民見狀趕忙報警，並協助將受傷的普拉薩德送醫接受治療。

無奈普拉薩德的傷勢太過嚴重，緊急從地方醫院轉送往戈勒克布爾的醫學院，最終還是在6日凌晨宣告不治。德奧里亞警局局長米甚拉（Shripati Mishra）證實確有此事，警方接獲報案後隨即展開調查，並鎖定8名嫌疑人，其中7人已經被逮，目前正在訊問、調查中，希望能早日釐清案情，還給死者公道。

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