影／拜登宣布當選　這些國家卻「超安靜」至今仍未道恭喜！

記者王佩翊／編譯

美國總統大選即將落幕，儘管開票尚未完全結束，但根據目前的計票結果，確定由民主黨候選人拜登率先取得290票，成功當選。正當各國紛紛向拜登致上恭賀之意時，卻有部分國家領導人仍然保持沉默，此舉也充分表現出他們與新政府「拜登」的關係。

▲美國總統大選民主黨當選人拜登。（圖／路透）



▲俄羅斯總統普丁。（圖／達志影像／美聯社）



俄羅斯總統普丁

川普2016年當選美國總統時，克里姆林宮在幾個小時後便對川普表達祝賀之意，但隨著拜登宣布當選，普丁卻沒有像4年前一樣向新總統致意。克里姆林宮的發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）9日表示，俄羅斯將等待官方的選舉結果出爐才會對此發表評論。川普在任期間曾打破美國長期以來的政策，經常讚揚普丁，此舉也曾讓人懷疑俄羅斯是否干預美國大選。

▲習近平與拜登。（圖／路透，合成圖）



中國國家主席習近平

儘管川普在2016大選時曾經對中國發表惡意言論，但在他當選後仍然收到來自習近平的祝賀。習近平當時呼籲川普，讓中美關係往「健康」且「穩定」的方向發展。而川普近期雖然因貿易戰與新冠肺炎，公開指責中國，導致中美關係陷入冰點，但在拜登當選後，中方也沒有隨即恭喜拜登。對此，中國外交部發言人稱，中國只是按照國際慣例行事而已。

▲土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）。（圖／路透）



土耳其總統艾爾段

川普曾讚賞艾爾段對反對派人士進行大規模鎮壓，而艾爾段在任期間，有很多想要執行的事物都受到川普全權委託，如果是拜登上任，恐怕情勢將會翻轉。外界推測，可能是因此才未向拜登發表祝賀之意。CNN報導，《紐約時報》2019年的一期節目中，拜登曾經對土耳其採取與川普不同的態度。

▲北韓領導人金正恩。（圖／路透社）



北韓領導人金正恩

北韓官媒截至目前為止都還沒對這次的美國總統大選做出回應。2016年川普當選時，金正恩也是在兩天後才提及此事。川普與金正恩的關係可以說是如履薄冰，不過至少兩人已經透過3次川金會進行世紀性的會面。而拜登先前卻公開稱金正恩為「暴徒」，自己無意與金正恩進行任何「外交」，金正恩則反轟拜登失智。

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