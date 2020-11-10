政商名校高層爆渣男！劈腿被抓包「惱羞毆女友」　約砲台女墮胎

圖、文／鏡週刊

不少政商名流子女就讀的台北歐洲學校，驚爆法國籍高階主管劈腿、約砲、施暴等醜聞。該校主管Nicolas Blanc的台籍女友向本刊投訴，說她意外撞見男友把小三帶回家，竟慘遭毒打，事後還發現男友長期透過交友軟體約砲，甚至還有台灣女生為了他自殺、墮胎。女友除了報警提告，也向校方反應，但校方卻放任不管，她認為這樣的渣男不該繼續誤人子弟，呼籲主管單位介入調查。

▲▼台北歐洲學校爆發主管劈腿、施暴醜聞，校方低調不願評論。（圖／鏡週刊提供，下同）

37歲的台籍女子H小姐，與42歲的法國籍男朋友Nicolas Blanc（尼可拉斯）交往近8年，尼可拉斯自稱是台北歐洲學校執行長，2人在台北市士林區共築愛巢。因尼可拉斯計畫退休後回法國定居，H小姐為了愛，2年前辭去高薪工作，隻身飛往法國攻讀碩士學位。

今年7月，人在法國的H小姐接到父親病危通知，臨時飛回台灣，不料卻是惡夢的開始。

H小姐告訴本刊，當時她心情十分低落，但在隔離檢疫的14天，尼可拉斯卻很少主動與她連繫，甚至當她結束隔離，準備返回住處拿衣物時，男友竟然不讓她回家，甚至找藉口要她繼續住在防疫旅館，她認為內情不單純，決定返回住處一探究竟。

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