飛彈擊毀俄軍直升機「空中光點猛爆」2死　亞塞拜然急道歉：願賠償

Azerbaijan admits to accidentally shooting down a Russian military Mi-24 helicopter over the Armenia/Azerbaijan border region#Armenia #Azerbaijan pic.twitter.com/76eWeK6heR — CNW (@ConflictsW) November 9, 2020

記者張靖榕／綜合外電報導

高加索國家亞塞拜然與亞美尼亞的戰爭牽動多國，亞塞拜然於當地時間周一（9日）卻誤擊俄羅斯軍方的Mi-24雌鹿直升機，造成2死多傷。亞塞拜然外交部很快在聲明中對俄羅斯道歉，並表示願意賠償。

▲直升機墜毀後仍冒出熊熊火光。（圖／路透）

BBC報導，俄羅斯方面表示該架Mi-24當時正在亞美尼亞境內，盤旋戒護於一隊俄軍車隊上空，突然被一枚導彈擊中，隨即失控撞向山壁墜毀，機上人員2人死亡，近3分之1人受傷。

亞塞拜然外交部緊急發布聲明，承認亞國軍隊於當地時間9日晚上6點30分，在雙亞邊境納西奇凡（Nakhchivan）段，擊落俄軍的Mi-24雌鹿直升機。出事地點位於亞美尼亞與亞塞拜然在衝突區的主戰場，有相當一段距離。

▲俄羅斯Mi-24雌鹿直升機。（圖／翻攝自推特（@Obs_IL ））

文中接著指出，亞塞拜然當地駐守軍方注意到一架直升機在夜間一直保持低飛，並待在防空雷達的偵測區外，而且此前從未看過俄軍直升機在這一帶出沒，才會在這些資訊與其他情況的評估後，「值勤的戰鬥小組決定開火」。亞塞拜然對此向俄國道歉，並願意賠償損失。

俄羅斯外交部稍後在推特上發文，肯定亞方的積極承認態度，並表示亞國軍方已經迅速進入調查階段，將對失職人員祭出懲罰。

