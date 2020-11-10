美國務院宣布：制裁4名中國官員　「損港自治」禁入境並凍結資產

▲美國國務卿蓬佩奧宣布制裁4名損港自治的中國官員。（圖／路透）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓9日專電

美國國務院今天宣布，制裁涉及港區國安法施行的4名中港官員，包含北京駐港國安公署副署長李江舟、中國港澳辦副主任鄧中華、香港警務處國家安全處負責人劉賜蕙與高級警司李桂華。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今天發聲明表示，依據美國總統川普先前頒布的行政命令，制裁李江舟、鄧中華、劉賜蕙與李桂華等4名中港官員。上述官員涉及港區國安法施行，威脅香港和平、安全與自治。

蓬佩奧表示，中港官員持續破壞允諾香港的自治與自由，出於政治目的逮捕人民。他指出，李江舟所屬的駐港國安公署是依據國安法成立，鄧中華所屬的中國港澳辦則採取諸多作為，干涉香港事務並鎮壓示威群眾。

蓬佩奧說，上述官員將禁止入境美國，他們在美國或由美國他人持有或控制的資產，都將遭到凍結。美國今天採取的行動，「彰顯美方對扼殺香港人民自由、損害香港自治人士究責的決心」。

他也再次呼籲北京，履行在「中英聯合聲明」中所做出的國際承諾，這項聲明可是在聯合國登記有案。

美國8月也曾以損害香港自治為由，制裁香港特首林鄭月娥、香港警務處長鄧炳強、中國港澳辦主任夏寶龍、中國港澳辦副主任張曉明、香港中聯辦主任駱惠寧，及北京駐港國安公署署長鄭雁雄等11名香港、中國官員。

美國國務院10月14日提交首份「香港自治法」報告給國會，也再度點名8月遭制裁的其中10名官員，指控他們損害香港法治、自治，以及集會、言論與新聞自由。

國務院今天制裁措施，顯然是針對港府近期逮捕多位反對派人士。蓬佩奧本月稍早譴責港府逮捕8名香港泛民派政治人物，上個月底也因前香港學生動源召集人鍾翰林等3名港人遭捕，槓上香港當局。