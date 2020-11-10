主播約會狂吞「原味內褲」配酒喝　辣妹53秒母湯直擊！7萬人傻眼

▲實況主把整條原味內褲塞進嘴裡。（影／翻攝自twitter／@MsNikitaTV）



記者崔子柔／綜合報導

日本twitch實況主JapandyJones日前到東京中野百老匯商店街，並帶了一位身材姣好的辣妹一起進行直播，沒想到他先是亮出他買的一條原味內褲，還直接在餐廳裡把內褲吞下，讓身旁的辣妹看傻了眼。

他們到了居酒屋後，辣妹原本拿著一串炸物想吃，不過同時JapandyJones也轉開扭蛋殼裡的「原味內褲」，並興奮地向辣妹分享內褲的味道，辣妹馬上閃避開，露出嫌惡的表情。

▲日本twitch實況主JapandyJones約會狂吞原味內褲 。（圖／翻攝自twitch）

接著JapandyJones突然開始把內褲往嘴裡塞，辣妹一臉不敢相信自己看了什麼，也放下手裡的食物，瞬間吃不下去。

這時辣妹已經不知所措，拿起酒杯向JapandyJones致敬，沒想到JapandyJones不僅沒有把嘴裡的內褲取出，還直接灌酒進去，讓辣妹傻眼到笑出來。JapandyJones在twitch上其他的直播最多達一萬多人觀看，但這段「吃內褲」已經超過7萬次瀏覽。