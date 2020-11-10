中國施壓！WHA連4年排除台灣　美議員力挺喊話：台灣不可或缺

▲世界衛生大會復會，台灣第4年未收到邀請函，中國因素為背後重大原因。（圖／路透社）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓9日專電

世界衛生大會（WHA）今天復會，在中國反對下台灣參與案未能列入大會議程。美國共和黨籍眾議員游賀強調，疫情期間台灣應對方式及對全球公衛的貢獻，證明對抗疫情台灣不可或缺。

世衛大會上午以視訊方式進行復會，台灣參與議題備受關注。雖有友邦為台灣執言，總務委員會仍在中國反對下，決定不將「邀請台灣作為觀察員參加WHA」納入議程。

美國眾議院外委會亞太小組共和黨首席議員游賀（Ted Yoho）今天推文表示，台灣參與WHA等全球衛生架構不只是應不應當的問題。

游賀指出，台灣在2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）期間的應對及對全球公共衛生做出的貢獻，證明在對抗危險傳染病爆發上，台灣的參與不可或缺。

游賀過去多次為台灣國際參與發聲。2019年1月，游賀提出法案，要求美國國務卿制定策略，協助台灣取得WHA觀察員身分，法案提出2週後就獲得眾議院無異議通過。今年5月參議院也以「一致同意」（unanimous consent）方式，通過參院對應版法案。

共和黨籍參議員盧比歐（Marco Rubio）7日也透過媒體辦公室推特（Twitter），呼籲世界衛生組織（WHO）允許台灣有意義參與第73屆WHA。

盧比歐表示：「許多國家面臨第2波疫情，台灣卻維持200天沒有（本土）感染病例的紀錄。北京排除台灣，剝奪我們獲取台灣專業知識的機會，也威脅全球衛生。#台灣能幫忙。」

截至9日，台灣新冠肺炎累計578例確診，其中486例為境外移入，死亡7人；台灣最後一次出現本土病例為4月12日。

WHA是WHO最高權力機構，每年開會一次，以決定WHO政策方向。2009年起至2016年，台灣連續8年受邀以觀察員身分參與WHA；但因中國打壓，台灣2017年起連4年未能獲邀參與。