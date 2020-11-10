館長直播嗆徐國勇「來辯論啊！」　治安敗壞連出門吃麵都不敢

▲館長在直播中點名怒嗆徐國勇辯論。（圖／翻攝自館長成吉思汗YouTube）



記者林彥臣／綜合報導

館長陳之漢8月遭到槍擊之後，台灣社會與槍枝有關的案件仍層出不窮，再加上香港民主派支持者在台灣開設的「保護傘」餐廳遭到潑糞等事件，讓他對於治安的惡化非常的不滿，甚至某種類似的買兇殺人、傷人、羞辱人事件，不只是治安事件，而是國安層級事件，讓他9日晚間在直播中怒嗆內政部長徐國勇「來辯論啊！」

▲館長認為有抓到的子彈就10萬發，沒抓到的又有多少？（圖／記者張君豪攝）



館長直播中對於治安相當不滿表示，警方剛破獲10萬顆子彈的走私案，有抓到的就10萬顆，沒抓到的又有多少？從他8月28日中槍，到11月9日這中間台灣超過10起槍擊案。

館長指出，執政黨在立法院也過半，跟治安有關的法案也不修，讓法官對這些罪犯往往只能輕判，現在新聞下面網友的留言都是「是不是剩我沒有槍」、「去便利商店是不是買槍送子彈」之類的言論。館長直言，看到這些留言，行政院長、內政部長、警政署長「丟不丟臉啊！」

▲館長認為內政部長徐國勇應該為治安負責，要求面對面辯論。（圖／記者屠惠剛攝）



館長點名怒嗆徐國勇，找時間在直播進行辯論，辯論這段時間內政部長到底做了些什麼，「我是一個商人，支持你民進黨的啦！吃了三顆子彈，你來看我的腳、看我的手，X你娘咧，恁爸現在骨頭還是斷的啦！」

館長質疑，大陸隨便都可以買兇殺人，這些所謂的情報單位、軍情單位、國安單位到底在幹嘛？大陸只要隨便丟點錢就可以在台灣搞事情，就可以讓人生意做不下去，下次說不定就換成民進黨的立委遭殃，這樣以後誰敢支持民進黨，誰敢支持台灣，大家都支持統一就好了。

▲保護傘餐廳遭到潑糞事件，因為罪名不重，讓人憂慮將來還會持續發生。（圖／記者邱中岳翻攝）



館長說，只要花個幾萬塊就可以收買人做出這些毀損的事情，起訴的罪名也不重，大多是毀損罪之類的輕罪，可是一間店被這樣一搞，就是幾百萬的損失，「以後誰敢支持民進黨，支持下去飯都不用吃了」，因為政府根本無法保證民眾的人身跟事業安全，在台灣做生意竟然可以被大陸遙控毀掉，想像一下這樣有多可怕？以後是不是所有的中小企業都要支持統一？

館長感嘆，當政府官員口口聲聲說台灣越來越好的時候，他卻連出門吃碗麵都不敢，因為他現在一出門身旁全是保鏢，吃個麵還要在保鑣的眾目睽睽之下盯著吃完，「這就是你們給人民的保障」？

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