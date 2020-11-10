「30個愛馬仕包」和珠寶失竊…損失2000萬　阿拉伯公主嚇到送醫

▲愛馬仕。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

巴黎市中心喬治五世大道（Avenue George V）附近一處高級住宅發生重大竊案，受害屋者為一名沙烏地阿拉伯公主，她近期從法國南部度完假返家後，赫然發現家中大量奢侈品遭洗劫，損失估計高達60萬歐元（約新台幣2026萬元）。報導稱，該公主甚至因為「驚嚇過度」，被送入醫院治療。

綜合法新社、《巴黎人報》（Le Parisien）報導，這名47歲沙烏地阿拉伯公主自8月下旬起一直在法國南部度假，直到11月5日才返回巴黎，結果發現家中30個愛馬仕包包、卡地亞手錶、珠寶首飾、皮草等奢侈品不翼而飛。

據稱，公主發現公寓遭竊後太過震驚導致身體不適，被送至巴黎當地的歐洲-喬治•蓬皮杜醫院（HEGP）接受治療，尚未與警方進行交談。不過，當地檢察官已經對案件展開調查，並交由專門處理藝術品搶劫、嚴重竊盜等案件的鎮匪大隊（BRB）警方追查犯人身份與贓物下落。

調查人員目前已經調閱附近監視器畫面，並在竊案現場進行鑑識採證。報導稱，由於現場沒有強行闖入的跡象，加上公寓曾經遺失過一副備用鑰匙，警方初步鎖定一名男子涉案。

報導提到，巴黎的竊盜集團專門鎖定當地遊客和精品商店，去年10月也有一名日本富商在凱旋門附近飯店外吸菸時，遭遇搶匪走近佯裝向他討菸抽，然後強行將一隻價值90萬美元（約新台幣2572萬）的手錶從他手腕上扯下後逃逸。

《富比士》（Forbes）過去曾報導，這類失竊的奢侈品，通常會被盜匪在黑市以市價的一半價格脫手。

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