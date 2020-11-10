俄羅斯宣布：「衛星V疫苗」有效率超過90％　數據來自接種民眾

▲俄羅斯宣布衛星V疫苗的有效率也達到90%。（圖／路透社）



記者林彥臣／綜合報導

跨國製藥公司輝瑞（Pfizer）與德國生物技術公司BioNtech才剛宣布疫苗有效率達90%，俄羅斯衛生部也隨後宣布，俄製的新冠肺炎疫苗「衛星V疫苗」（Sputnik V）有效率也超過90%，而且數據不是來自試驗，而是實際接種的公眾。

根據《路透社》報導，俄羅斯衛生部研究機構的主任德拉普金納（Oksana Drapkina）發表聲明，「我們相當負責地在大規模疫苗施打計劃中，替接種的公民監測為星V疫苗的有效性，根據我們的觀察，其有效性超過90%，另一種有效疫苗出現，對每個人來說都是好消息」。儘管疫苗的後期試驗尚未完成，但是俄羅斯已經在國內使用疫苗。

▲輝瑞疫苗注射液。（資料照／路透）



加馬列亞流行病與微生物學國家研究中心（Gamaleya Institute）所長金茲堡格（Alexander Gintsburg）表示，對於輝瑞的消息表示歡迎，「在不久的將來，我們希望公佈衛星V疫苗試驗的中期結果，即所謂的三期試驗。我相信它的有效性也將很高。」

俄羅斯即將公布正在進行的大規模疫苗人體試驗結果，也就是第三階段試驗，這階段的試驗以莫斯科的民眾為主，大約有4萬人接種了這個疫苗。

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