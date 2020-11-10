溫州永嘉以花為媒 與台基層文化交流

▲溫州永嘉花藝傳情，兩岸同心活動。（圖／主辦方提供）

記者陳政錄／綜合報導

浙江溫州是大陸民營經濟發源地，也是南宋理學永嘉學派的故鄉。其中，位處甌江下游北部的永嘉縣，近年透過永嘉書院、甌窯小鎮搭建兩岸文化交流平台，亦於日前的「浙台合作週」溫州分會場活動，舉辦「以花為媒，花藝傳情」插枝花藝交流，兩岸愛花者齊聚一堂，講述花藝故事。

11月4日下午，來自台灣中華花藝文教基金會的林愛卿教授，在永嘉展示插花技藝。現場由蝴蝶蘭、蓮花、睡蓮等花材創作的插花作品躍然眼前。

林愛卿說，每一件插花作品，都傳遞不同的情感和情趣，使人看後賞心悅目，獲得精神上的美感和愉快。她認為，中華傳統花藝特別講究意趣，可以表達作者的人生觀，不僅具有觀賞價值，還能產生經濟、社會、文化等效益。

活動主辦方指出，隨大陸民眾物質文化生活水平的不斷提高，花卉產業發展的潛力和空間日益擴大，永台兩地應該抓住機遇，拓展合作交流。

該活動由台灣中華花藝文教基金會、永嘉縣花藝協會聯合組織。民革浙江省委會「三農」服務團團長呂文廣說，插花藝術是海峽兩岸同胞共有的文化遺產與精神財富，成長於中華文化的豐厚土壤之中，根源相通，又各具藝術風格，分別詮釋了中華文化的不同側面。

永嘉是古代溫州的稱呼之一，如今的溫州永嘉縣自西元674年設縣以來，歷經五個朝代，文化底蘊豐富，境內楠溪江國家重點風景名勝區內的永嘉書院，近年來舉辦兩岸國學夏令營活動，發揚國學趣味、木活字印刷體驗等，另被列為非物質文化遺產體驗基地的永嘉甌窯小鎮，亦因早年發現坦頭古窯遺址，出土唐代甌窯青瓷，打造為集甌窯製作、白酒燒製等體驗為一體，傳承千年文化的文化旅遊經濟重鎮。

今年來，永嘉縣在過去與台灣基層於民宿、旅遊、精緻農業、教育文化等領域展開合作的基礎上，進一步舉辦9場以線上「雲」平台交流為主和線下拓展交流為輔相結合的兩岸（永嘉）基層交流活動，包括此次的以花為媒、以花會友、以花結緣，搭建永台兩地交流的新平台。

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▼永嘉甌窯文物出土。（圖／取自溫州發布）