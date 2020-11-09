90％有效！拜登回應「輝瑞疫苗」：還需要數個月普遍接種

▲輝瑞疫苗實驗數據顯示90%有效。（資料照／路透）



記者林彥臣／綜合報導

跨國製藥公司輝瑞（Pfizer）與德國生物技術公司BioNtech宣布，試驗數據顯示Covid-19疫苗有效率為90％，消息一出美股應聲大漲，美國總統川普也在推特轉發強調這是一項「好消息」。總統當選人拜登也對此做出了回應。

根據《彭博社》駐白宮記者雅各布斯（Jennifer Jacobs）推特公布了一份聲明，拜登表示，昨晚已經知道消息，儘管輝瑞疫苗有消息，但在美國普遍疫苗接種還需要長達幾個月的時間，也感謝研發疫苗人員，報告呈現的結果確實是一項好消息。

▲拜登強調，疫苗普遍注射還有好幾個月。（圖／達志影像／美聯社）



根據《紐約時報》報導，輝瑞公司公布期中分析結果，在43000多名接受兩劑疫苗或安慰劑的志願者中，取前94名確診Covid-19病例進行研究。研究發現，94名感染者中有超過90％的人都是接受安慰劑治療的患者，只有不到10％的感染者是接種疫苗。

輝瑞表示，計畫繼續按照美國食品藥物管理局（FDA）的要求，對所有接受兩劑疫苗的志願者進行為期2個月的觀察後，再尋求FDA的緊急使用授權。輝瑞稱，預計在11月第三周達成此目標。

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