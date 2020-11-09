ABC新聞稱蔡英文「泰國總統」　網友笑翻：不用分那麼細

▲ABC News將總統蔡英文，誤植為「泰國總統」。（圖／翻攝自ABC News庫存頁面檔）



記者林彥臣／綜合報導

美國總統大選的結果不只美國風波不斷，後續效應也在台灣餘波盪漾。美國媒體ABC新聞（American Broadcasting Company）報導各國元首透過推特祝賀當選的拜登，但是在台灣總統蔡英文的部分，卻誤植為「泰國總統」蔡英文。

▲ABC News隨後已經將誤植的部分，更正為「台灣總統蔡英文」。（圖／翻攝自ABC News）



ABC新聞一則題為《歡迎回來美國！世界各國領袖回應拜登的勝利》（Welcome back America!' World leaders react to Biden's apparent win）在蔡英文推文回應的部分，誤植為泰國總統蔡英文（President of Thailand Tsai Ing-wen），雖然後來已經更正為台灣總統蔡英文（President of Taiwan Tsai Ing-wen），但還是被台灣的網友截圖，而且在庫存頁面檔中也還能夠看見誤植的報導。

▲有網友說台灣跟泰國都是「奶茶聯盟」不用分那麼細。（圖／奶茶通俗學Milktealogy授權提供）



台灣網友在PTT政黑板（HatePolitics）上回應表示，「也不錯啦，美麗的誤會，女總統」、「真的有換到國際地位提升 泰國地位>>>台灣」、「驚！我們什麼時候佔領泰國的，怎麼睡個覺就歸我們管了」、「大家都是『秦』國人，不要分這麼細XDDD」、「是外媒幫台灣升級了吧！泰國領土大 聯合國會員 建交美國泰王才應該生氣啊」、「左媒水準不意外 不過台泰都是奶茶聯盟 不用分那麼細」。

▲泰國沒有總統，元首是現任泰王瓦吉拉隆功（Vajiralongkorn）（圖／路透）



事實上，泰國當然沒有總統，元首是國王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn），實質政治領袖則是總理帕拉育（Prayut Chan-ocha）。