CNN報導「說服川普認輸」　第一夫人秒打臉：每張合法選票都要算

記者楊庭蒝/綜合報導

美國總統大選在經過一番波折後落幕,雖然當局尚未發出聲明,但美國媒體普遍認為拜登已經贏得此次的選戰。不過現任總統川普似乎尚未放棄,連日指責選舉不公,原本外媒傳出連第一夫人梅蘭妮亞(Melania Trump)也打算勸說放棄,但她在9日發了一則推特,瞬間打臉外媒說法。

根據CNN在台灣時間9日報導,知情人士透露,儘管第一夫人梅蘭妮亞並未公開對選舉發表評論,但她已在私下加入核心幕僚的陣線,建議川普是時候該接受失敗的結果了。

不過就在CNN報導後不久,梅蘭妮亞就在推特上表示,「美國人民應該要進行公正的選舉,每張合法的(不是非法)選票應該都要被計算在內,我們必須以透明公開的方式保護屬於我們的民主」,此文一出,無疑是賞給CNN一個響亮的巴掌。

據悉,CNN一直以來反川普的政治立場明確,不只在此次選戰中大篇幅地報導有利拜登而不利川普的文章,其實早在川普於2016年美國總統選戰期間,就有類似的操作手法,甚至有「CNN淪為民主黨官媒」一說。

The American people deserve fair elections. Every legal - not illegal - vote should be counted. We must protect our democracy with complete transparency.