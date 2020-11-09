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國際法院即將換屆　菲律賓指示駐聯合國代表：票投「中國法官」

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▲▼位於荷蘭海牙的國際法院(International Court of Justice)。（圖／達志影像／美聯社）

▲位於荷蘭海牙的國際法院(International Court of Justice)。（圖／達志影像／美聯社）

記者林彥臣／綜合報導

國際法院法官即將舉行換屆選舉，將在2021年2月5日任期到期之前，共有8位候選人競爭5個空缺，菲律賓外交部長陸辛（Teodoro Locsin Jr.）已公開要求駐聯合國代表，要把票投給中國法官。

陸辛在推特上標註菲律賓外交部與駐合聯國代表發文表示，可以投給三個候選人，中國、日本與德國，「這是對你們唯一明確的指示」。

8位候選人分別來自中國、奈及利亞、斯洛伐克、日本、德國、克羅埃西亞、烏干達以及盧安達的法官。根據《環球時報》報導，候選人之一的中國法官薛捍勤是現任國際法院副院長，2010年透過補缺選舉當選國際法院法官，成為國際法院首位中國籍女法官。

國際法院是聯合國主要機關之一，是唯一具有一般管轄權的普遍性國際司法機構，設於荷蘭海牙，負責審理各國就國家間爭端向法院提交的訴訟案件，並可就聯大等機構提交的法律問題發表諮詢意見。國際法院由15名不同國籍的法官組成，任期9年，可連選連任，每三年改選1/3，候選人必須在聯合國大會和安理會同時獲得絕對多數票支持才能當選。

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