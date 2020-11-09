中顧問稱北京將重啟談判　美前官員：哪會！拜登「怕被川普打臉」

▲中國國家主席習近平與美國總統新任當選人拜登。（圖／路透，合成圖）

記者張寧倢／綜合報導

美國總統大選由拜登取得最後勝利，中國國務院顧問預測，川普在任內掀起中美貿易戰，其中原本被北京視為「扭曲」的中美第一階段貿易協定，將可能於拜登就職後重啟談判。然而，美國貿易專家卻認為，拜登不太可能作出任何可能被視為對中國軟弱的舉動。

根據《南華早報》9日報導，中國人民大學國際關係學者、國務院顧問時殷弘表示，北京以降低沉重的進口目標額與對對美出口關稅作為談判方向，拜登勝選後，可能提出重新談判第一階段貿易協定，因為目前的協議是不現實的，「拜登遲早會展開貿易協定的重新談判。」

時殷弘認為，拜登政府未來可能會在香港、台灣、新疆與中國南海等其他人權問題，以及美國聲稱中國在美的竊資情報問題上，採取更強硬的立場。中國與全球化智庫（Center for China and Globalization）主任、北京政府顧問王輝耀表示，「拜登有處理國際關係的經驗，也理解多邊主義，他會理性以對。」

▲拜登與習近平2012年一同出席中美省州長會面。（圖／達志／美聯社）

報導指出，北京的美中關係專家余萬里受訪表示，中國「絕對」會尋求重新談判貿易協定，但拜登可能會以此作為討價還價的籌碼，在智慧財產權與人權問題等方面迫使中國讓步，「中國可能承諾進一步保護美國公司的智慧財產權，並擴大開放金融市場，卻不可能會在勞工權利與人權等領域作出妥協。」

美國貿易代表署（USTR）前貿易代表奧森（Stephen Olson）表示，拜登在競選期間對中國的強硬言詞使得他「幾乎沒有」重啟談判的政治空間，如果對中策略放寬等於證實了川普口中「拜登對中國服軟」的說法，「貿易問題不會是拜登新政府的首要任務，防疫才是，而且他已明確表態在簽署新的貿易協定之前，希望先對美國工人投入資源。」

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