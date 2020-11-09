證明選票無效！川普陣營反擊「高舉死人訃聞」嗆聲：我們準備開戰





▲美媒爆料，川普將狂辦「類造勢大會」反擊大選結果。圖為川普在亞利桑那州造勢。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

美國總統川普連任希望破滅，目前卻不願承認大選結果，誓言訴諸所有法律手段，試圖翻轉關鍵戰場。美媒Axios於8日爆料，川普競選團隊正在「布署軍隊」投入搖擺州的訴訟，不僅大幅調動人員「準備作戰」，總統也計畫舉辦一系列類似造勢的粉絲大會，高舉「投票死人」的訃聞，「證明」大選發生舞弊與貪腐。

4名顧問向Axios透露，川普計畫舉行一系列「類造勢大會」，替各地的重新計票與選舉訴訟助陣，而「投票死人」的訃聞就是大選舞弊的「具體證據」之一。

▲川普陣營在全美各地招募人馬，投入法律戰。圖為川普在北卡州造勢。（圖／達志影像／美聯社）

川普陣營在全美各地招募人馬，已有92名競選員工從佛州被調到喬治亞州支援。一名顧問說，「我們想要確保現場擁有足夠人力，進行一對一的戰鬥」。據悉，共和黨籍的前眾議員柯林斯（Doug Collins）將負責喬治亞州的重新計票事務。前川普過渡政府法律顧問蘭霍夫（Kory Langhofer）也將回鍋，在亞利桑那州擔任首席律師。波特萊特律師事務所（Porter Wright Law Firm）匹茲堡辦公室合夥人希克斯（Ronald Hicks）將接掌賓州相關事務。

另外，今年競選經理史泰平（Bill Stepien）、律師克拉克（Justin Clark）、資深顧問米勒（Jason Miller）與波西（David Bossie）都會參與這場法律戰。眾議員喬丹（Jim Jordan）、佩里（Scott Perry）與前白宮幕僚長蒲博思（Reince Priebus）也將擔任顧問。

此外，川普也打算啟動「競選風格的媒體操作」，由今年競選公關主任莫塔（Tim Murtaugh）領導作業。一名顧問透露，莫塔的媒體團隊將定期舉辦記者會，發布法律訴訟新聞稿，在電視上談論反擊要點等等。

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