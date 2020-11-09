　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

拜登急組新政府遭拒　兩黨頻催川普「承認敗選」為過渡亮綠燈

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼2020美國總統大選,川普,拜登,Trump,Biden。（圖／路透社）

▲2020美選結果出爐，但川普（左）卻不願承認敗選，讓拜登（右）組成過渡政府的道路困難重重。（圖／路透社）

記者葉睿涵／綜合報導

美國媒體普遍認為拜登已贏得本屆選舉，不過川普卻不接受這樣的結果。他聲稱，這次的選舉充滿欺詐，希望司法介入並否認選舉結果。至今，由川普政府任命的總務署（GSA）尚未認可拜登為下一任總統，此舉將讓美國的權利和平移交難以實現。

綜合美聯社和《華盛頓郵報》報導，1963年的《總統過渡法》規定了下屆政府逐步接管權力的過程。在該法案下，當GSA政府確定候選人獲得「絕對勝利」時，該名候選人將成為「當選總統」。

只要GSA署長墨菲（Emily Murphy）確認拜登為下一任總統，拜登的過渡政府團隊就能獲得990萬美元的資金，不過截至8日為止，墨菲尚未簽署任何與過渡程序相關的文件，也並未就何時啟動過度程式給出任何指示。

GSA發言人彭寧頓（Pamela Pennington）表示，拜登當選一事尚未得到確認，因此GSA將繼續遵守法律規定，事後才做出指示。這種曖昧不明的態度加劇了人們對川普是否會阻止拜登成立政府的懷疑，也讓兩任總統間的交接工作被延遲。

▲▼川普。（圖／路透）

▲民主黨中有人認為，GSA署長墨菲不願意承認拜登為下一任總統是川普的指示。（圖／路透）

這樣的延遲意味著拜登團隊將無法立即獲得政府電子郵件、辦公空間以及財務檔案等，這也將讓拜登政府的所有計劃被拖延。在現代歷史中，很少有總統這般刁難他的繼任者。尤其今年疫情肆虐，拜登一上臺就必須盡快採取全面的防疫措施，因此川普若不盡快將權力轉交拜登，風險將變得越來越大。

正因如此，許多民主黨人對墨菲拒絕承認拜登勝選一事感到十分憤怒，紛紛譴責墨菲這樣的行為不止對權力過渡有害，而且還是「國家的恥辱」。拜登的過渡助手普薩基（Jen Psaki）8日在推特上敦促墨菲儘快承認拜登為當選總統，並為拜登團隊開始在各機構落實過渡進程掃清道路。

此外，無黨派的總統過渡中心顧問委員會和包括歐巴馬、小布希和克林頓在內的歷任總統政府官員都呼籲川普政府要「立即開始大選後的過渡進程」。不過共和黨人不斷鼓勵川普繼續就選舉相關的法律問題發起挑戰，將持續加大過渡的艱難程度。

更多【美國總統大選】相關新聞請點此

聽Podcast掌握美選及國際局勢

►熱賣30年！平價版「海洋拉娜」激殺價

 

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
捷運上講電話爆哭　野生歌壇男神突「遞衛生紙」...網讚爆
快訊／嘉義女騎士爆頭亡！國小前撞路人…遭後車輾斃
闖台北某醫院直播「半身吊屍」！失蹤1年慘死　母認屍爆哭送紅包
料理之王每周五晚間九點　美味上映
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

拜登急組新政府遭拒　兩黨頻催川普「承認敗選」為過渡亮綠燈

國際法院即將換屆　菲律賓指示駐聯合國代表：票投「中國法官」

看長相就知超會生！韓狼師性騷女學生「想包回家」...僅輕罰6.3萬

中顧問稱北京將重啟談判　美前官員：哪會！拜登「怕被川普打臉」

證明選票無效！川普陣營反擊「高舉死人訃聞」嗆聲：我們準備開戰

控賓州死人投票！川普律師：威爾史密斯阿公死2年還在投

俄羅斯首回應美大選　克里姆林宮：準備好和新任總統攜手合作

派對大屠殺！男發瘋開槍掃射…少女「躲屍體下裝死」撿一命

三度就醫誤診為耳朵感染　英男罹「腦膜炎」陷入昏迷

恐朝關島射彈！美智庫估：拜登將對北韓「來硬的」　盼金正恩聽話

楊丞琳李榮浩「隔空合體」超好哭　《帶我走》流蘇禮服化身星際女神

台北男「想丟家庭垃圾」遇稽查員　逃跑誤絆分隔島...下秒慘遭輾斃！

李榮浩來了！遠距228天..　重逢楊丞琳合唱《曖昧》

瓶子吸蛤蠣湯、2支筆摩擦黏一起 眼鏡男做科學實驗「結尾唱原理」

越野車手在比賽中「刻意摔車」！　女友急上前...他亮戒指浪漫求婚

《孤味》超強卡司＋真實故事改編...暖哭人　「女性角度看台灣家庭」引現代人共鳴

住戶疑不滿保全要求「量額溫」　髒話連飆＋動手推人怒喊：跪下

台鐵最狂常客！一驗票就心絞痛 救護人員到場一驚：怎麼又是她

新竹物流司機迴轉直接輾壓狗狗 聽手術費6萬竟冷回：讓牠自然吧

「七月半」退業配..HowHow少賺7位數（？）　蔡阿嘎放話：票秒殺再生一胎！

拜登急組新政府遭拒　兩黨頻催川普「承認敗選」為過渡亮綠燈

國際法院即將換屆　菲律賓指示駐聯合國代表：票投「中國法官」

看長相就知超會生！韓狼師性騷女學生「想包回家」...僅輕罰6.3萬

中顧問稱北京將重啟談判　美前官員：哪會！拜登「怕被川普打臉」

證明選票無效！川普陣營反擊「高舉死人訃聞」嗆聲：我們準備開戰

控賓州死人投票！川普律師：威爾史密斯阿公死2年還在投

俄羅斯首回應美大選　克里姆林宮：準備好和新任總統攜手合作

派對大屠殺！男發瘋開槍掃射…少女「躲屍體下裝死」撿一命

三度就醫誤診為耳朵感染　英男罹「腦膜炎」陷入昏迷

恐朝關島射彈！美智庫估：拜登將對北韓「來硬的」　盼金正恩聽話

台中男望高寮跌倒…「來不及逃」　詭火燒成焦屍

影／0050、0056大對決！專家曝「優劣分析」小資該買它

Xbox全球唯一實體開賣凌晨登場！　微軟被玩家催討主機

蜷川實花「絕美花朵口罩」再補貨　若隱若現的黑色櫻花淒美又浪漫

中信盃黑豹旗／東山雙胞胎兄弟連線　從國小就同隊盼守備更好

捷運上講電話大爆哭　野生歌壇男神「遞衛生紙」救援暖爆！　　

黃國倫58歲喜收寇乃馨「430萬大禮」！　為「它」創夫妻分開最久紀錄

台大碩士生聯手非法下載影劇　侵權近10億獲利7600餘萬元下場慘

曾窮到3姊弟吃1個便當　22歲二技生苦練美髮奪全國賽冠軍

洪金寶久違露面！曝健康現況　膝蓋開刀3年堅不退休：為什麼要？

幫女模扣比基尼　他：摔角史只有我

國際熱門新聞

川普沉默16hrs推特再連發　陸媒分析：心虛了

川普選輸還「賠掉夫人」英媒：梅蘭妮亞將提離婚

母幫兒預約外送女郎　性工作者竟拒絕收款

外媒爆：他堅持不認敗選　「川普準備摧毀美國」

直升機墜醫院「打翻待移植心臟」醫護搶救跌倒整箱噴飛

川普宣言：我贏得了總統大選

川普連任失敗「極罕見」專家分析關鍵

以為找到父愛！15歲少女「每周遭獸父硬上」

拜登25歲帥照！網：根本美國隊長

24歲孕妻做家事太累「下面感染」狂嘔　 尪竟「休妻」離婚

如果台灣美國的一州川普會更慘

希拉蕊祝賀拜登　將代表紐約州投選舉人票

分析家警告歐洲人：美國不想再當世界警察

密西根軟體出錯　川普千張票全給拜登

更多熱門

相關新聞

拜登當選全球股市齊響漲聲！　謝金河直指「日股表現最具意義」

拜登當選全球股市齊響漲聲！　謝金河直指「日股表現最具意義」

美國總統大選塵埃落定，CNN、BBC 等大媒體紛紛報導拜登（Joe Biden）當選美國第46任總統，美選結局的明朗化振奮了全球股市，台股今年更三度寫下歷史新高（13,149點）。財信傳媒董事長謝金河指出，日經指數在沈淪了 30 年之後，也開始回神向30年前高價挑戰，今到達 24,962 點，對調整 30 年之久的日本可說是得來不易。

蕭美琴曾在歐巴馬副國務卿家中住過2週

蕭美琴曾在歐巴馬副國務卿家中住過2週

中顧問稱北京將與美談判　美前官員：不可能

中顧問稱北京將與美談判　美前官員：不可能

拜登大將任白宮國安顧問呼聲高　曾和蔡英文當面晤談

拜登大將任白宮國安顧問呼聲高　曾和蔡英文當面晤談

忘了改口川普小贏？　沈富雄：我全國南波萬！

忘了改口川普小贏？　沈富雄：我全國南波萬！

關鍵字：

美國北美要聞2020美國總統大選川普拜登過渡政府總務署GSAEmily Murphy

讀者迴響

發燒話題

美國總統大選 iphone12 料理之王影音投稿 川普 地震 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

獨／中壢清秀妹大方認當乞丐！目標要存500萬

網爆「Uber Eats將退出台灣」！ 業者回應了

薄紗女颱風天取餐！外送員「少做1事」吞負評

她怒噴面試官遲到2小時　網嘆：毀了

小五童求救四口擠破屋！10小時火速修好

點珍奶「混珍洗珠」啥意思？KIMIKO曝隱藏版點法

統一獅封王「7-11不打折」！業者回應

饗食天堂2人同行1人免費連3天開搶

即／台大20歲女學生墜樓！送醫搶救中

聽說媳婦買驗孕棒…婆婆氣炸甩巴掌！她嚇壞帶3寶躲房內

快訊／Line又當機！傳文字訊息「直接fly out」

1年衝到百萬訂閱！「莫彩曦」完美家世曝光

石二鍋直擊罕見家教！服務業超有感

基隆宮廟「福壽山天池」撒冥紙　業者狂勸無效

峮峮茫然哭了：重重一擊的一年

更多

最夯影音

更多
楊丞琳李榮浩「隔空合體」超好哭　《帶我走》流蘇禮服化身星際女神

楊丞琳李榮浩「隔空合體」超好哭　《帶我走》流蘇禮服化身星際女神
台北男「想丟家庭垃圾」遇稽查員　逃跑誤絆分隔島...下秒慘遭輾斃！

台北男「想丟家庭垃圾」遇稽查員　逃跑誤絆分隔島...下秒慘遭輾斃！

李榮浩來了！遠距228天..　重逢楊丞琳合唱《曖昧》

李榮浩來了！遠距228天..　重逢楊丞琳合唱《曖昧》

瓶子吸蛤蠣湯、2支筆摩擦黏一起 眼鏡男做科學實驗「結尾唱原理」

瓶子吸蛤蠣湯、2支筆摩擦黏一起 眼鏡男做科學實驗「結尾唱原理」

越野車手在比賽中「刻意摔車」！　女友急上前...他亮戒指浪漫求婚

越野車手在比賽中「刻意摔車」！　女友急上前...他亮戒指浪漫求婚

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

全館87折寵物用品大降價

全館87折寵物用品大降價

全館87折！寵物雲商城霸氣開站！來幫毛孩撿便宜！超多品項全網最低！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面