記者詹雅婷/綜合外電報導

俄羅斯沃羅涅日市(Voronezh)一處空軍基地9日發生槍擊案,現已知3人死亡,嫌犯仍在逃。初步調查顯示,嫌犯也是一名軍人,是從另名軍人手中奪走武器,攻擊同袍,當地軍警現已展開搜捕行動。

綜合俄羅斯衛星通訊社、法新社報導,當局現階段並沒有正式公布槍案發生地點,但外傳此事件發生在沃羅涅日市的Baltimor軍事飛行場。另有消息指出,該名犯案軍人正躲在基地某個房間內,談判正在進行中。

#BREAKING At least 3 dead in shooting at Russian military base: agencies pic.twitter.com/ESrxmUDzYO