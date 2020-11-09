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拜登入主白宮　南華早報：台灣看見「登上世界舞台」的機會

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▲拜登、蔡英文。（合成圖／路透）

▲《南華早報》報導，拜登執政以後，台灣有機會擴大國際影響力。（合成圖／路透）

記者吳美依／編譯

美國民主黨總統當選人拜登將於明年入主白宮，台美關係備受矚目。香港《南華早報》（SCMP）報導，在拜登領導的美國之下，台灣將看見登上世界舞台的機會。

蔡英文政府被認為立場親近川普。但是，美國大選上周開票期間，蔡就向台灣民眾保證，「支持台灣」已經獲得美國民主、共和兩黨共識，因此台美關係仍會繁榮發展。她8日也回覆拜登1月的祝賀推特，恭喜對方當選。

分析人士指出，拜登過去就有許多支持台灣的紀錄，儘管批准軍售的速度可能放慢，但在民主、共和兩黨的共識之下，仍會繼續保持支持態度。另外，由於他提倡多邊主義與國際合作，因此台灣甚至能夠進一步擴展國際影響力。

拜登是1979年投票贊同《台灣關係法》（Taiwan Relations Act）的85名參議員之一，也支持台灣以觀察員身分參加世界衛生組織（WHO）。

根據拜登過去幾十年的言論，他反對台灣單方面宣布獨立，但也反對中國對台採取任何軍事攻擊；他支持對台軍售以自我防衛，但針對若北京發動攻擊，美國是否派兵協防的議題上，傾向所謂「戰略模糊性」的立場。

▲▼拜登與習近平2012年一同出席中美省州長會面。（圖／達志／美聯社）

▲拜登與習近平2012年一同出席中美省州長會面。（圖／達志影像／美聯社）

分析人士大多認為，拜登將緩和川普政府不穩定、對抗性的對中政策，若真是如此，北京對於台灣的施壓與武力威嚇也可能跟著緩和。但是，他在競選期間抨擊中國少數族群政策與香港議題，且越來越多西方國家領袖對於共產黨表達擔憂，也許會因此改變觀點。

政治大學教授盧業中指出，與拜登擔任參議員與副總統的時代相比，「美國的反中情緒已經變得強烈許多，在兩黨都支持台灣的情況之下，拜登預期將繼續支持台灣」。他認為，雖然拜登政策可能與川普風格有所不同，但「他曾說，美國將返回一些川普退出的國際組織，例如WHO，而這將替台灣創造擴大國際影響力的機會」。

▲▼ 美國前副總統拜登。（圖／路透）

▲許多學者與分析人士認為，拜登政府批准軍事的速度可能放緩，但仍將繼續支持台灣。（圖／路透）

前外交部長楊進添表示，川普時代提出的一些友台法案，在拜登政府之下很可能繼續執行，包括《台灣旅行法》（Taiwan Travel Act）與《國防授權法》（National Defense Authorization Act）。

國防安全研究院（INDSR）研究員蘇紫雲（Su Tzu-yun）指出，川普已經簽署10項軍售法案，價值超過150億美元，由於已經獲得批准，因此在下屆政府也不會改變。他認為，拜登批准對台軍售的速度應會放慢，但這不會增加台灣遭到武統的風險，「在未來4年甚至10年，解放軍在攻擊台灣並取得決定性勝利方面，沒有完全的信心」。

中國人民大學國際關係學者時殷弘（Shi Yinhong）認為，兩岸關係仍將持續緊張，「只要蔡英文拒絕接受一中原則，北京就不太可能恢復對台談話或官方交流」。

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