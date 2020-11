拜登入主白宮　南華早報：台灣看見「登上世界舞台」的機會

▲《南華早報》報導,拜登執政以後,台灣有機會擴大國際影響力。(合成圖/路透)



記者吳美依/編譯

美國民主黨總統當選人拜登將於明年入主白宮,台美關係備受矚目。香港《南華早報》(SCMP)報導,在拜登領導的美國之下,台灣將看見登上世界舞台的機會。

蔡英文政府被認為立場親近川普。但是,美國大選上周開票期間,蔡就向台灣民眾保證,「支持台灣」已經獲得美國民主、共和兩黨共識,因此台美關係仍會繁榮發展。她8日也回覆拜登1月的祝賀推特,恭喜對方當選。

Now it is my turn to extend congratulations to @JoeBiden & @KamalaHarris on being elected President & VP-elect. The values on which we have built our relationship could not be stronger. I look fwd to working together to further our friendship, & contributions to int’l society. https://t.co/xIvit7emjH