川普敗選後出路多！當名嘴、再戰2024　光靠「賣名字」就能爽賺

▲美媒報導，川普敗選後可能重返螢光幕，也不排除2024年再度參選。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合報導

川普在擔任美國總統期間一直抱怨，身負公職讓他因此損失了數十億美元，稅務記錄也顯示出財政困難的跡象，如今連任失敗的川普，除了可能回鍋以本人命名的家族企業川普集團（Trump Organization）以外，曾經是實境節目主持人的川普總統也有機會重返電視圈，更不排除於2024年再度參選。

根據《紐約時報》8日報導，川普去年聲稱，當總統讓他損失30億至50億美元（約新台幣855億到1426億元）。長子也表示，家族企業因此取消了數十項可能的全球交易，此次落選後，曾主持NBC電視台的實境節目《誰是接班人》的川普可能重返收益豐厚的電視螢光幕，家族企業也將能自由地再次放眼海外交易，包括在當上總統之前為他帶來巨額營收的飯店與高爾夫俱樂部事業。

報導指出，次子艾瑞克（Eric Trump）和川普集團（Trump Organization）並未針對總統卸任後的計劃作出回應，畢竟川普近來對選舉結果提出異議，並不承認自己敗選，更傳出他在私下提及2024年再次參選的想法。長子小唐納（Donald Trump Jr）與長女伊凡卡（Ivanka Trump）未來也可能從政，甚至有意參選總統。

▲川普長子小唐納（Donald John Trump Jr.）。（圖／CFP）

報導認為，川普集團要賺錢的最快方式是啟動國際交易機器，將「川普」的名字授權給海外飯店與住宅等房地產項目。集團高管在總統上任後曾表示，公司已放棄在中國、以色列以及南美等地區20多筆類似的授權交易。這種品牌授權因為不需要投資成本，基本上是0風險，而且川普的名號在國際上廣為人知，初期每年至少能賺進50到100萬美元（約新台幣1427萬到2854萬元）。

報導也警告，儘管卸任後國會可能不會像之前那麼關注川普的商業行為，但集團仍面臨法律檢視，由其是紐約曼哈頓地區檢察官正在調查川普與他的公司潛在的金融犯罪，並要求他提交納稅申報單。公司方面否認有任何不法行為，且可能不願意向調查人員提供更多資訊。