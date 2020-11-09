4年未受邀WHA　多國力挺台灣：防疫成效佳應以觀察員身份加入

▲多國敦促WHO秘書長譚德塞。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

世界衛生組織（WHO）年度大會「世界衛生大會」（WHA）9日復會，並將採遠距視訊的方式舉行接下來為期6天的會議，即使疫情正流行，台灣依舊未獲邀參與，引發各國不滿，紛紛為我方聲援，呼籲WHO正視全球人民的健康。

今年5月，台灣的14個友邦就曾函請WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），邀請台灣以觀察員身分出席WHA。他們表示，台灣自2017年起就不曾獲邀參加WHA，此舉不僅將嚴重威脅台灣民眾的健康，也有可能造成全球衛生安全體系的漏洞。

Taiwan should be an observer at the WHA, and participate in WHO technical meetings. Lessons learnt from Taiwan's effective tackling of the Covid-19 pandemic add significant value to the international fight against the virus. #HealthHasNoBorders pic.twitter.com/pw0MQePScX — UK in Taiwan (@UKinTaiwan) November 9, 2020

除此之外，美國、英國、澳洲、日本、加拿大等國也力挺台灣，在推特上使用「健康無國界」（#HealthHasNoBorders）的hashtag發布支持台灣加入WHA的聲明。

據《AlKhaleej Today》報導，台灣因迅速遏制冠狀病毒而受到國際社會的讚揚，但WHO首席法律顧問索羅門（Steven Solomon）在6日的WHA新聞發佈會上表示，台灣作為觀察員參與WHA對會員國來說仍然是個問題。WHO此前曾表示，由於成員對台灣的參與存在分歧，因此他們無權邀請台灣參加會議。

總統蔡英文9日在臉書貼文指出，疫情威脅下，現在就是世界團結的時刻，希望WHO不要以為政治因素，而將台灣拒之門外，不過即使阻礙與威脅仍在，但台灣不會停止努力，永不放棄每一個能證明「Taiwan Can Help 」的機會。

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