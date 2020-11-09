美中對抗難解　印太戰略專家曝「台美未來模式」：不必太擔心

▲分析指出，拜登政府，或許對川普政府的印太戰略持不同意見，但一定同意下列作法的重要性：強化美國與盟友和合作夥伴的關係，來與中國競爭和對抗。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者林宏翰洛杉磯8日專電

美國民主黨總統候選人拜登勝選，上任後是否改變美挺台立場？印太問題專家分析，美中大國競爭局勢不會輕易消失，拜登會利用現任總統川普打造的台美關係，台灣不必太擔心。

美國智庫「藍德公司」（Rand Corporation）資深分析師葛羅斯曼（Derek Grossman）專門研究國家安全與印太戰略，他以電郵回覆中央社提問表示：「我認為，台灣對於未來不需要太過擔心。」

葛羅斯曼指出，即將上任的拜登政府，或許對川普政府的印太戰略持不同意見，但一定同意下列作法的重要性：強化美國與盟友和合作夥伴的關係，來與中國競爭和對抗。

台灣與美國沒有正式外交關係，但實質上無疑是美國盟友，葛羅斯曼指出，在此前提下，拜登政府可能會加以利用川普主政時期打造的台美關係。

他說，可以確定的是，儘管拜登也可能重新調整與中國關係，抒解雙方的緊張氣氛，「但大國競爭局勢不會輕易消失」。

他認為，美中之間要改善關係存在太多挑戰，其中包含台灣問題，以及幾年來兩黨在國會中已經成形的「對抗中國、支持台灣」立場。

葛羅斯曼推測，美國與台灣將會持續強化雙邊關係，與川普政府時期的作法沒有兩樣。

葛羅斯曼去年12月受訪談到對台軍售議題時，對中央社表示美國的印太戰略主張，美國與盟友共同保持這個區域「自由與開放」，台灣在這兩者來說都是站在第一線。

葛羅斯曼分析，中國使用統戰手法破壞台灣民主，主張台灣海峽不是國際航道而是中國內海，種種作法正是美國印太戰略所反對。

葛羅斯曼當時表示，台美關係處於1979年以來最佳狀態，正當美國傾兩黨與全政府之力與中國競爭，甚至必要時對抗中國的情況下，台灣持續是一股重要力量。

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