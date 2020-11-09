專挑30歲↓處女性侵！少龍成立「仙女班」騙財騙色　神祕道場曝光

圖、文／毅傳媒

華興靈修中心創辦人「少龍」徐浩城因涉嫌假借宗教之名成立「仙女班」，專挑30歲以下的美貌處女，變相成為自己的後宮加以性侵，日前遭台北地檢署依妨害性自主罪嫌起訴，《毅傳媒》今天直擊這位被質疑騙財騙色的荒淫教主，位於北市文山區巷弄內，據傳用來性侵女信眾的道場，揭開這個大家口中邪教的神秘面紗。

▲少龍的華興靈修中心台北道場，隱身在北市文山區一處靜謐的住宅區中。（圖／毅傳媒）

▲華興靈修中心台北道場的中庭，刻有超脫凡俗，立足靈性等語。（圖／毅傳媒）

這處位於台北市文山區興隆路巷弄內、一整棟五層樓高的建築，一眼望去雖不算豪宅，也有種低調內斂的氣勢，猛一看還以為是普通的社區民宅，唯一較特殊的，就是一樓入口處建有一個兩層樓高、帶有拱門的尖塔，上面還有著華興專屬的圖騰，大樓並設有專屬警衛管制進出，這就是華興靈修中心的台北道場。

《毅傳媒》調查，少龍對外自稱「五教共主」、「天斬大將軍」、「心靈歌手」，信眾則尊稱他為「道主」，其創立的華興靈修中心全台共擁有北中南三處道場，分別位於台北、台中和高雄，無論土地和建物都由信眾集資捐獻而來。但與一般廟宇、教堂不同處，是各道場並未對外開放，只有信眾得以進出，如今驚傳師父性侵女弟子，難免造成外界荒淫邪教的刻板印象。

進入這棟台北道場，從地下一樓到四樓，有整整五大間鋪滿榻榻米的教室，都是信眾們打坐、修行的場域，五樓則是少龍的私人住所。華興信眾表示，師父對他們來說是神聖不可侵犯，因此平時根本沒有人敢上來五樓，只有師父的貼身秘書李美華可以進入。

▲少龍位於台北道場五樓的私人住處，裝潢布置頗為樸實。（圖／毅傳媒）

▲少龍位私人住處的飯廳。（圖／毅傳媒）

因少龍目前仍然在押，信眾們於是同意讓《毅傳媒》進入少龍住處拍攝，親眼目睹這個位於秘密道場頂樓，真正秘中之秘的道主私人住處。原本記者滿心以為，這處被檢警搜出8000萬現金的少龍住所，會一如當年宋七力顯像館般地富麗堂皇，可惜令人頗為失望。

該處與其說是私人住家，還不如說更像半個倉庫，坪數雖然不小，但裝潢、家具極其普通，家電和生活用品也非常陽春，茶几和餐桌上擺放了不少少龍的藥包和保健食品，客廳原來放置電視的那一面牆，更是堆滿了雜物，這樣的一處住宅實在很難跟一名信眾上萬、神威顯赫的師父聯想。

據北檢起訴書指出，少龍徐浩城為了自身私慾，於105年6、7月間，向信眾宣稱將招收30歲以下的年輕處女加入「仙女班」，竟涉嫌在100年至108年間，於台北道場一樓辦公室，利用單獨召見六名仙女班成員時加以性侵及猥褻共14次。由於平時少龍藉道主身份及威嚴，全面掌控著仙女班成員的工作和生活，讓這些被害人不敢不從，檢察官因此認為少龍惡性重大，起訴時還向法院要求加重其刑。

台北道場除五樓少龍私人住處外，其餘地下一樓到四樓都是供信眾打坐修道的教室。圖：攝影中心攝

在信眾帶領下，《毅傳媒》也直擊了起訴書中少龍性侵、猥褻女弟子的「道場一樓辦公室」，該辦公室就位於台北道場一樓大門一進門大廳處的右側，右手邊就是通往其他樓層教室及五樓少龍住處的電梯，左手邊則是一樓教室的入口。

信眾指出，台北道場每週三、四會舉辦法會，供信眾前來打坐、修行，多的時候時會到兩、三百人，若一樓坐不下，就會逐步開放其他樓層來容納信眾。法會結束後，修行遇到瓶頸的弟子或仙女班的成員，可在法會結束前，向少龍秘書李美華登記，散場後在一樓辦公室外排隊，等候師父召見面談。

就有少龍弟子質疑，在六名仙女班被害人中，不少人聲稱是在週三、週四晚上法會後遭師父侵犯，但平時師父在一樓辦公室召見弟子時，不僅門會半開，門外也有其他弟子在等候，大廳還有離開法會的信眾來來往往，更別說大廳兩頭都站有警衛，現場還有華興幹部協助安排信眾們面見少龍，如此怎會有可趁之機？況且師父的住處就在道場五樓，如果真想要性侵，大可直接把女信眾約到五樓單獨召見，何苦要約在不時有人經過的一樓辦公室，增加被發現的風險？

▲少龍遭控性侵仙女班成員的地點，就在照片左方的一樓辦公室內。（圖／毅傳媒）

▲台北道場一樓大廳平時常有信眾進出，少龍卻遭控在一樓辦公室性侵仙女班成員，令信眾不解。（圖／毅傳媒）

但根據起訴書，少龍前後對6名仙女班成員共14次犯案中，也有不少次是在白天，都是由少龍直接聯繫仙女們，相約在一樓辦公室召見時犯案，罔論少龍還被搜出親手寫下赤裸裸的性愛手扎，究竟有無性侵女信眾？相信日後得靠法官抽絲剝繭才能真相大白。

▲道場裡裡外外，讓人充分感受到信眾對少龍的崇拜與熱愛。（圖／毅傳媒）

▲道場裡裡外外，讓人充分感受到信眾對少龍的崇拜與熱愛。（圖／毅傳媒）

▲教主少龍曾發行唱片做公益，認為可淨化心靈。（圖／毅傳媒）