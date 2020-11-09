媽媽幫兒子預約外送女郎　哭著完事後…性工作者：這錢我不收了！

▲國外一名母親幫兒子預約性工作者到家中，只為了給他最後的一夜溫存。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者張寧倢／綜合報導

國外有一名從事性工作的女子在論壇Reddit上分享，她日前為一位特別的客戶「免費服務」的故事，聯繫這位女子的並非男性顧客本人，而是男子的母親親自委託，因為她的兒子即將進行安樂死，在終結生命之前母親想給他一晚「最後的溫柔」。

據《香港01》報導，性工作者發文表示，顧客因為脊椎受傷，幾乎無法說話與移動，基本上就像是他的靈魂被困在軀殼中，「他的媽媽向我預約時間，我被告知，我將是最後一個和他發生性關係的人，因為他計劃在那年晚些時候進行安樂死。」

文中描述了他們見面那晚的情形，「我們擁抱在一起，然後哭了。」完事之後，女子離開了他的房間，當事人的母親卻抱著她哭了起來，這位女子後來拒絕接受母親給她的付款。然而，僅在一個星期之後，女子收到了那位母親寄給她的一條鑽石項鍊，還附上一張便條紙，上面寫道，那位男子已經去世了。

外國網站原文：

He had a spinal injury and was basically trapped in his body. Could barely speak and move. His mother booked me. I was told I'm going to be the last person he had sex with since he was planning on euthanasia later that year.

We held each other and cried afterwards. When I left his room his mother hugged me and cried. I couldn't accept payment for that one. She sent me a diamond necklace a week later with a note saying he'd passed.