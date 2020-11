媽媽幫兒子預約外送女郎　哭著完事後…性工作者：這錢我不收了！

▲國外一名母親幫兒子預約性工作者到家中,只為了給他最後的一夜溫存。(示意圖/取自免費圖庫Pexels)

記者張寧倢/綜合報導

國外有一名從事性工作的女子在論壇Reddit上分享,她日前為一位特別的客戶「免費服務」的故事,聯繫這位女子的並非男性顧客本人,而是男子的母親親自委託,因為她的兒子即將進行安樂死,在終結生命之前母親想給他一晚「最後的溫柔」。

據《香港01》報導,性工作者發文表示,顧客因為脊椎受傷,幾乎無法說話與移動,基本上就像是他的靈魂被困在軀殼中,「他的媽媽向我預約時間,我被告知,我將是最後一個和他發生性關係的人,因為他計劃在那年晚些時候進行安樂死。」

文中描述了他們見面那晚的情形,「我們擁抱在一起,然後哭了。」完事之後,女子離開了他的房間,當事人的母親卻抱著她哭了起來,這位女子後來拒絕接受母親給她的付款。然而,僅在一個星期之後,女子收到了那位母親寄給她的一條鑽石項鍊,還附上一張便條紙,上面寫道,那位男子已經去世了。

外國網站原文:

He had a spinal injury and was basically trapped in his body. Could barely speak and move. His mother booked me. I was told I'm going to be the last person he had sex with since he was planning on euthanasia later that year.

We held each other and cried afterwards. When I left his room his mother hugged me and cried. I couldn't accept payment for that one. She sent me a diamond necklace a week later with a note saying he'd passed.