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輸到脫褲！英國9成賭客「押川普連任」下注224億元...最後慘賠

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▲▼拜登當選美國總統，該場選舉創下全球博弈業史上最大規模賭盤紀錄。（圖／路透社）

▲拜登當選美國總統，該場選舉創下全球博弈業史上最大規模賭盤紀錄。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

民主黨候選人拜登於台灣時間8日凌晨奪下賓州20張選舉人票，成功當選下屆美國總統，在關鍵州開票結果仍未明朗前，全球皆屏氣凝息關注選情，包括各國博弈業者亦然！根據英媒報導，選情之激烈，令當地博弈業開出史上最大政治賭盤，下注總金額超過6億英鎊（約新台幣224億元）。

根據英媒《路透社》報導，一名賭客在民主黨候選人拜登身下投下100萬英鎊賭注，最後因拜登勝選，贏得154萬英鎊；而博彩公司「立博集團」（Ladbrokes Coral Group）政治賭盤負責人沙迪克（Matthew Shaddick）估計，全球關於美國大選的政治賭盤，共下注超過10億英鎊（約新台幣374億元），是2016年美國大選的2倍。

不過幾家歡樂幾家愁，英國另一名神秘商人在經過各方諮詢後，則在共和黨候選人川普投入380萬英鎊（約新台幣1億4200萬元）的賭注，預估川普將會取得連任機會，最後卻因川普連任失敗宣告慘賠；而英國脫歐黨黨魁法拉吉（Nigel Paul Farage）也認為川普極可能連任，選前公開表態投注1萬英鎊。

美國線上博弈網站「American Gambler」透露，隨著拜登在選舉中脫穎而出，反而讓英國當地博弈業者倒賺不少意外之財，「因為高達9成的賭金都押川普連任！」

而號稱全球最大線上博弈網站的「必發」（Betfair）表示，大多數的賭注發生在美國境外，因為美國境內法律規定，不能以政治與選舉為賭注，否則為非法行為。

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