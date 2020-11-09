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恐朝關島射彈！美智庫估：拜登將對北韓「來硬的」　盼金正恩聽話

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▲▼美智庫CSIS主任哈姆雷(左)與南韓外長康京和。（圖／達志影像）

▲美智庫CSIS主任哈姆雷(左)與南韓外長康京和。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

美國智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）主任約翰•哈姆雷（John Hamre）過去曾擔任美國國防部副部長，他即將出席由南韓《朝鮮日報》所主辦的第11屆亞洲領導力會議（ALC），9日接受該報視訊訪談時表示，北韓（朝鮮）在欲與美國達成協商前，必須先誠實交出核武設施清單，否則拜登政府不會與北韓對話、更不可能遵照北韓的要求。

根據韓媒《朝鮮日報》，哈姆雷在分析中指出，拜登強調尊重、包容同盟國，因此日後絕對不會發生像川普嘲笑、詆毀盟邦的事態，「我認為，雙方在美韓軍費分攤協商上也會互相妥協、取得不錯的成果。」

哈姆雷認為在拜登勝選後，北韓極有可能重回舊步伐，除了進行核試驗，更不排除朝向關島、日本海（南韓稱東海）等象徵性戰略目標試射洲際彈道飛彈（ICBM）。

南韓總統文在寅近期多次強調簽署《終戰宣言》，哈姆雷認為拜登在任內完成簽署的機率相當低，「98%的美國人根本對《終戰宣言》毫無興趣，制定外交政策的政府官員們也根本不支持文的想法，許多人認為，若在推動北韓去核上毫無具戰略意義的發展，那麼何必跟著答應簽署《終戰宣言》？」

拜登曾於10月底2次電視辯論會上稱金正恩為「流氓」，因此哈姆雷認為拜登上任後，其對北韓的政策將會比過去川普還要來得更加強硬，「美朝協商的起始點，在於北韓是否能誠實遞出核武設施清單。過去金正恩曾拒絕將核武清單交給川普，若此次同樣拒絕，就別奢望拜登執政下的美國政府會與北韓展開對話。」

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